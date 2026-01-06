परिवार का काल बन गया बढ़ता कर्ज, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बेटे ने मां और भाई-बहन को मार डाला

संक्षेप: राजधानी दिल्ली दो दिन में दो बड़े हत्याकांड से सिहर गई है। शाहदरा में रविवार को हुई बुजुर्ग दंपती की हत्या का राज अभी तक खुला भी नहीं था कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सोमवार को ट्रिपल मर्डर ने सबको झकझोर दिया।

राजधानी दिल्ली दो दिन में दो बड़े हत्याकांड से सिहर गई है। शाहदरा में रविवार को हुई बुजुर्ग दंपती की हत्या का राज अभी तक खुला भी नहीं था कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सोमवार को ट्रिपल मर्डर ने सबको झकझोर दिया। इस दर्दनाक घटना के पीछे आर्थिक तंगी की बात सामने आ रही है। यहां मंगल बाजार में एक युवक ने अपनी मां, बहन और छोटे भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह शाम 5 बजे खुद ही थाने में सरेंडर करने पहुंच गया।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि बढ़ते कर्ज से परेशान होकर ही 25 वर्षीय यशवीर सिंह ने अपनी मां, बहन व छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह भी पता चला है कि घर का मुखिया और यशवीर का पिता छह महीने पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुका है। इसके अलावा परिवार में यशवीर की पत्नी भी है, जिसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है।

पहले भी जान देने की कोशिश की : पुलिस अधिकारी ने बताया कि यशवीर सिंह का परिवार मंगल बाजार में गली संख्या सात स्थित इमारत की पहली मंजिल पर किराये पर रहता था। आरोपी ने पहले कई बार आत्महत्या की कोशिश की थी।

पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मां और बड़े बेटे पर आ गई थी। बहन मेघना नौकरीपेशा थी, जबकि छोटा भाई मुकुल छात्र था। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी।

इसके चलते आरोपी ने लाखों रुपये कर्ज ले लिया था और कर्जदारों के पैसे कैसे लौटाएगा, इसको लेकर वह चिंता में रहता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पहले कुछ समय तक वह ट्रक चालक के रूप में काम करता था, लेकिन काफी समय से बेरोजगार था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आरोपी को जुए व नशे की भी लत थी। पुलिस परिवार के लोगों की सीडीआर निकालकर भी वारदात के पीछे से सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।

पड़ोसियों में दहशत पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि ज्यादातर लोग परिवार को ठीक से नहीं जानते। सोमवार को जैसे ही स्थानीय लोगों को ट्रिपल मर्डर का पता चला, मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक, जब आरोपी यशवीर ने थाने आकर सरेंडर किया तो उसकी मानसिक स्थिति कुछ अलग लगी थी।

खुद कबूला हत्या का जुर्म पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक ने जब पुलिसकर्मियों को अपने परिजनों की हत्या की बात बताई तो सभी हक्के बक्के रह गए। तत्काल आरोपी 25 वर्षीय यशवीर सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। आरोपी ने बताया कि घर में आर्थिक संकट और मानसिक परेशानी के चलते उसने अपनी मां कविता (45 वर्ष), छोटी बहन मेघना (24 वर्ष) और छोटे भाई मुकुल (14 वर्ष) की हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत उसके बताए पते पर पहुंची तो घर के अंदर तीनों मृतकों के शव पड़े हुए थे। पुलिस ने क्राइम और एफएसएल की टीमों को मौके पर बुलाकर सुराग जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मोबाइल फोन के डेटा की भी जांच कर रही है।