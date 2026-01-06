दिल्ली में मां-बहन और भाई को लड्डू खिलाकर मौत देने वाला क्यों था इतना जहरीला!

संक्षेप: दिल्ली के लक्ष्मीनगर में 25 साल के एक शख्स ने मां, बहन और 14 साल के भाई की जान ले ली और फिर खुद थाने पहुंचकर अपने गुनाह को भी कबूल किया। जहरीला लड्डू खिलाकर बेहोश करने के बाद तीनों का गला घोंट देने वाले आरोपी ने पुलिस को आर्थिक तंगी वाली वजह बताई। लेकिन कुछ और वजहें भी सामने आ रही हैं।

दिल्ली के लक्ष्मीनगर में 25 साल के एक शख्स ने मां, बहन और 14 साल के भाई की जान ले ली और फिर खुद थाने पहुंचकर अपने गुनाह को भी कबूल किया। जहरीला लड्डू खिलाकर बेहोश करने के बाद तीनों का गला घोंट देने वाले आरोपी ने पुलिस को आर्थिक तंगी वाली वजह बताई। हालांकि, शुरुआती जांच में कुछ और वजहें भी सामने आईं हैं जिनकी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया। जाचंकर्ताओं के मुताबिक उसने परिवार को धथूरा मिला हुआ लड्डू खिलाया था।

आरोपी की पहचान पुलिस ने यशवीर सिंह नाम के रूप में की है, जो कैब ड्राइवर था। सोमवार को शाम करीब 5 बजे वह लक्ष्मी नगर पुलिस थाने में पहुंचा और सरेंडर करते हुए जो बताया उसे सुनकर थाने में मौजूद पुलिस कर्मी और अधिकारी भी हैरान रह गए। उसने अधिकारियों को बताया कि धथूरा मिला हुआ लड्डू खिलाकर उसने परिवार के तीन सदस्यों को मार डाला है। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की पुष्टि करने की कोशिश में जुटी है कि जहरीला पदार्थ क्या था और कहां से लाया गया था। यह भी सामने आया है कि वह यशवीर कई बार अपना बयान बदल भी रहा है।

सोमवार शाम जब सुभाष चौक इलाके में ट्रिपल मर्डर की खबर फैली तो आसपास के लोग सन्न रह गए। आसपड़ोस के लोग घटनास्थल पर जुट गए। कई लोग अपने मोबाइल कैमरे में खौफनाक मंजर को कैद करने लगे। आसपास के कई लोगों ने बताया कि वे इस परिवार को कम जानते थे क्योंकि वे बेहद शांत और ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं थे।

थाने में जाकर बोला आर्थिक तंगी की वजह से परिवार को मार डाला डिप्टी कमिश्नर (ईस्ट) अभिषेक धानिया ने कहा कि यशवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से उसने परिवार को मार डाला। उन्होंने कहा, 'करीब 5 बजे वह लक्ष्मीनगर पुलिस थाने पहुंचा और बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से उसने परिवार के सदस्यों को मार डाला है। पुलिस की टीम उसके बताए पते पर तुरंत पहुंची। घर से उसकी मां, बहन और भाई का शव बरामद हुआ। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।' तीनों मृतकों की पहचान कविता सिंह (46), मेघना (26) और मुकुल (14) के रूप में हुई।

सात महीने से फ्लैट का किराया भी नहीं दे सका था पुलिस ने बताया कि चारों लोग थ्री बेडरूम के एक फ्लैट में दो साल से किराये पर रह रहे थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक यशवीर के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और लक्ष्मी नगर के इस घर में नहीं रहते। बताया जा रहा है कि वह काम के सिलसिले में अधिकतर समय बाहर रहते थे और कभी-कभी ही आते थे। एक अधिकारी ने कहा, 'उसने बताया कि सात महीनों से वह किराया भी नहीं चुका पाया था, जोकि 20 हजार प्रतिमाह था। इसकी वजह से उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था।'

पत्नी से झगड़ा भी तो वजह नहीं? एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आर्थिक दबाव के बीच यशवीर का उसकी पत्नी से झगड़ा होना भी एक वजह हो सकती है। उन्होंने बताया, 'रविवार को उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था। कथित तौर पर वह ड्रग्स और जुए का आदि हो गया था। इस वजह से पत्नी एक दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है उस पर इसका भी असर हुआ था।'

लाइफ इंश्योरेंस और खुदकुशी की कोशिशें पुलिस ने बताया कि यशवीर सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने 1.5 करोड़ रुपये की एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी ली थी। यशवीर का कहना है कि उसने कई बार खुदकुशी की कोशिश की और जानबूझकर दुर्घाटना का शिकार भी होना चाहा, लेकिन हर बार उसकी जान बच गई। पुलिस उसके इन दावों की पड़ताल कर रही है।

मां की डांट जांचकर्ताओं का कहना है कि सोमवार को उसकी मां ने कथित तौर पर उसे डांटा था और कहा था कि वह बार-बार खुदकुशी की कोशिशों से दुखी करना छोड़े। एक अधिकारी ने बताया कि मां की यह बात भी यशवीर के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गई। अधिकारी ने कहा, 'उसने कहा कि उसकी मां ने कुछ ऐसा कहा कि हर कोई अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए मर रहा है। उसने कहा कि इसने उसे उकसाया। लेकिन वह बार-बार बात भी बदल रहा है।'