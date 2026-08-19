दिल्ली में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, आ गई डेट
दिल्ली की महिलाओं को लक्ष्मी योजना के तहत जल्द ही हर महीने 2500 रुपए मिलने लगेगी। 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। इसमें पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र सौंपा जाएगा। अभी तक करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसे लेकर 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होगा जिसमें पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र सौंपा जाएगा। एक सितंबर से पेंशन की राशि सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से योजना का लाभ मिलता रहेगा। करीब आठ लाख पंजीकरण हुए, जबकि पांच लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं।
दिल्ली से करनाल तक दौड़ेगी डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस
डीटीसी की ओर से दिल्ली-करनाल रूट पर पांच इलेक्ट्रिक, वातानुकूलित बसों का संचालन बुधवार से शुरू होगा। लगभग 133 किलोमीटर लंबे वन-वे कॉरिडोर पर ये बसें दोनों दिशाओं में रोजाना 10 ट्रिप लगाएंगी। यह रूट महाराणा प्रताप आईएसबीटी, कश्मीरी गेट को सीधे हरियाणा के करनाल से जोड़ेगा, जिसमें सिंघू बॉर्डर, राय, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत, घरौंदा और मधुबन समेत कई महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे। सरकार राजधानी में 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करेगी। साथ ही दिल्ली से करनाल के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा, राजधानी के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और राजघाट डिपो-1 में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाएगा। बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोट्स कांप्लेक्स से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं को शुरू करेंगे।
डीटीसी के बेड़े में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक बसें और 1750 सीएनजी बसें शामिल होंगी। 200 बसों के इस नए बेड़े में 12 मीटर वाली 88 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर वाली 112 देवी इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईवी चार्जिंग स्टेशन 5.50 करोड़ की लागत से बनाया गया।
पीडब्ल्यूडी कैडर को सरकार ने मंजूरी दी
दिल्ली में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का अपना कैडर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। कैडर बनाने के लिए सरकार ने सेवा एवं वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी के माध्यम से दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी के लिए जूनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती करेगी। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।