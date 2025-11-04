Hindustan Hindi News
दिल्ली की जिला अदालतों में इस डेट को हड़ताल पर रहेंगे वकील, क्या वजह?

संक्षेप: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने इस डेट को हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। हड़ताल के दौरान जिला अदालतों में कोई भी वकील किसी मामले में पेश नहीं होगा। इससे न्यायिक कार्य प्रभावित रहने की संभावना है।

Tue, 4 Nov 2025 08:51 PM
दिल्ली के वकीलों ने सभी जिला अदालतों में छह नवंबर को हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की आपात बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि छह नवंबर को सभी जिला अदालतों में वकील पूरी तरह हड़ताल पर रहेंगे।

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गुरुवार को जिला अदालतों में कोई भी वकील किसी मामले में पेश नहीं होगा। वकीलों की ओर से हड़ताल के ऐलान के बाद 6 नवंबर को जिला अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित रहने का अनुमान है।

बैठक में गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा वकील विक्रम सिंह को एक हत्या मामले में कथित रूप से गलत तरीके से फंसाए जाने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई गई और इसे वकालत पेशे की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया है।

समिति ने कहा कि वकील विक्रम सिंह को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे मामले में आरोपी के सह-आरोपी का बचाव कर रहे थे। समिति ने इस कार्रवाई को वकालत पेशे की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और वकीलों को डराने-धमकाने की कोशिश बताया।

समिति ने कहा कि पुलिस की इस तरह की कार्यवाही न केवल कानून के शासन को कमजोर करती है बल्कि कानूनी समुदाय का मनोबल भी गिराती है। समिति ने वकील विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को तुरंत वापस लेने और सभी कार्रवाई रद्द करने की मांग की है।

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं।
