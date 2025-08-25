दिल्ली में मंगलवार को भी रहेगी वकीलों की हड़ताल; अदालतों के आसपास जाम से जूझे लोग

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल मंगलवार को भी रहेगी। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने यह जानकारी दी। इस बीच सोमवार को हड़ताल के कारण कोर्ट परिसरों के आसपास जाम की स्थितियां देखी गईं।

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, उपराज्यपाल की ओर से 13 अगस्त को जारी आदेश के विरोध में वकील लगातार चौथे दिन मंगलवार को भी कामकाज नहीं करेंगे। एलजी के आदेश में पुलिस अधिकारियों को थानों से ही अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई है।

26 अगस्त को भी रहेगी हड़ताल दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने कहा कि 25 अगस्त को समिति की एक बैठक हुई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ भी एक बैठक हुई थी लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इसलिए, आम सहमति से निर्णय लिया गया है कि 26 अगस्त को भी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील कोई कामकाज नहीं करेंगे।

कोर्ट परिसरों के बाहर होंगे प्रदर्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने यह भी कहा कि सरकारी वकीलों, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के अभियोजकों और नायब अदालतों सहित पुलिस अधिकारियों को मंगलवार को अदालतों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह अधिसूचना आम लोगों के खिलाफ है। 26 अगस्त को सभी जिला न्यायालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन भी किए जाएंगे ताकि आम लोगों को उक्त फैसले से अवगत कराया जा सके।

कोर्ट परिसरों के आसपास जाम से जूझे लोग बता दें कि दिल्ली की जिला अदालतों के वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं। वकीलों ने सोमवार को भी कामकाज से दूरी बनाए रखी। दिल्ली की जिला अदालतों में सोमवार को हड़ताल के चलते आसपास के इलाकों में जाम की समस्या रही। अदालतों के आसपास जाम से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई रास्ते बंद कर दिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की।

इन जगहों पर जाम रोहिणी जिला अदालत के पास मधुबन चौक, पीतमपुरा और शिवा मार्केट में जाम के हालात बने रहे। रिठाला से वजीरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने साईं बाबा चौक, एम2के सिनेमा, बाहरी रिंग रोड और ब्रिटानिया चौक होते हुए वजीरपुर भेजा।

इन इलाकों में भी जाम वहीं, द्वारका, गुरुग्राम और आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को यूईआर-2 से होकर जाने की सलाह दी गई। तीस हजारी अदालत के आसपास बुलवर्ड रोड, रिंग रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर, राजपुर रोड और लोथियन रोड पर भी लंबा जाम देखा गया।

रेंगते नजर आए वाहन पुलिस ने वाहनों को अन्य मार्गों की ओर मोड़कर दबाव कम करने का प्रयास किया। राउज एवेन्यू अदालत के बाहर डीडीयू मार्ग, आईटीओ चौक, कमला मार्केट और जेएलएन मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। साकेत अदालत के कारण सुबह से दोपहर तक आसपास की सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। उधर, पटियाला हाउस अदालत के समीप इंडिया गेट, शेरशाह मार्ग और तिलक लेन पर भी यातायात जाम से लोग परेशान दिखे।