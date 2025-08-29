अमित शाह के दखल से माने दिल्ली के वकील, 6 दिन बाद खत्म की हड़ताल; इस बात का मिला भरोसा

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में बीते छह दिनों से जारी हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन खत्म हो गया है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने गुरुवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर हड़ताल खत्म करने घोषणा की।

यह फैसला समिति के पदाधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने बताया कि बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि गृह मंत्री शाह स्वयं बार प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

दरअसल, 13 अगस्त को उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर थे। वकीलों ने इस अधिसूचना के खिलाफ उपराज्यपाल आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी थी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी लिखित रूप से यह स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही जमीनी स्तर पर अधिसूचना को लागू किया जाएगा। समिति महासचिव अनिल बसोया ने कहा कि सकारात्मक लिखित प्रतिक्रिया को देखते हुए उपराज्यपाल आवास पर शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन और सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रखने का आह्वान स्थगित किया गया है। यह स्थगन गृह मंत्री के साथ होने वाली बातचीत के अंतिम नतीजे तक जारी रहेगा।