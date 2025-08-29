Delhi lawyers strike ended after 6 days with Amit Shah intervention अमित शाह के दखल से माने दिल्ली के वकील, 6 दिन बाद खत्म की हड़ताल; इस बात का मिला भरोसा, Ncr Hindi News - Hindustan
अमित शाह के दखल से माने दिल्ली के वकील, 6 दिन बाद खत्म की हड़ताल; इस बात का मिला भरोसा

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में बीते छह दिनों से जारी हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन खत्म हो गया है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने गुरुवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर हड़ताल खत्म करने घोषणा की। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 06:09 AM
राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में बीते छह दिनों से जारी हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन खत्म हो गया है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने गुरुवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर हड़ताल खत्म करने घोषणा की।

यह फैसला समिति के पदाधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। समिति के अतिरिक्त महासचिव तरुण राणा ने बताया कि बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि गृह मंत्री शाह स्वयं बार प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

दरअसल, 13 अगस्त को उपराज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर थे। वकीलों ने इस अधिसूचना के खिलाफ उपराज्यपाल आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी थी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त ने भी लिखित रूप से यह स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही जमीनी स्तर पर अधिसूचना को लागू किया जाएगा। समिति महासचिव अनिल बसोया ने कहा कि सकारात्मक लिखित प्रतिक्रिया को देखते हुए उपराज्यपाल आवास पर शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन और सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रखने का आह्वान स्थगित किया गया है। यह स्थगन गृह मंत्री के साथ होने वाली बातचीत के अंतिम नतीजे तक जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान एक वकील की मौत : गुरुवार को सातों जिला अदालतों के वकीलों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की और कई जगह पुतले भी फूंके गए। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकीलों के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को वकील रविंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। वकील की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई। प्रदर्शन के दौरान अचानक रविंद्र को सीने में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े। उन्हें तुरंत डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।