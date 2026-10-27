दिल्ली के वकीलों ने फिर खोला पुलिस के खिलाफ मोर्चा, शाहदरा केस को लेकर हड़ताल, आज बंद रहेंगी जिला कोर्ट
पूरा मामला 24 अक्टूबर को उस घटना से जुड़ा है जिसमें एक वकील ने कथित तौर पर एसएचओ का हाथ खींचने की कोशिश की। घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दिल्ली के शाहदरा थाने में 15 से 20 वकीलों पर पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, उन्हें गाली देने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। अब इन्हीं आरोपों के खिलाफ वकीलों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल को देखते हुए सभी जिला अदालत आज बंद रहेंगी। यह पूरा मामला 24 अक्टूबर को उस घटना से जुड़ा है जिसमें एक वकील ने कथित तौर पर एसएचओ का हाथ खींचने की कोशिश की। घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
हेड कॉन्सटेबल को रोका
26 अक्टूबर को गांधी नगर के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 224 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना) और 3(5) (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, 24 अक्टूबर को एसीपी को सूचना मिली थी कि हेड कांस्टेबल अमित मलिक को कड़कड़डूमा अदालत परिसर में वकीलों के एक समूह ने रोक लिया है। इसके अनुसार वकीलों ने 21 अक्टूबर को दर्ज एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने के आरोप को लेकर उनसे पूछताछ की और इस बहस के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में हेड कांस्टेबल को जाने दिया गया और वह थाने लौट आये।
रिश्वत लेने का आरोप
शिकायत के अनुसार उसी दिन दोपहर करीब 2:30 बजे, वकील अमूल्य, शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित लगभग 15-20 वकीलों के साथ थाने पहुंचे और एसएचओ के कमरे में घुस गए, जहां उन्होंने एसीपी और एसएचओ के साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत के मुताबिक, वकीलों ने पुलिस पर 21 अक्टूबर के मामले के आरोपी को रिहा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। एसीपी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और कहा कि जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है तथा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वकीलों ने कथित तौर पर हंगामा जारी रखा। शिकायत में कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन के सचिव पर भी आक्रामक व्यवहार करने और एसएचओ को 'भ्रष्ट' कहने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के अनुसार झड़प के दौरान, एक वकील ने एसएचओ को थाने के भीतर कथित तौर पर पीटने की धमकी दी और जब उन्होंने विरोध किया तो उनका हाथ खींचने का प्रयास किया। शिकायत में कहा गया है कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया। इसके अनुसार एक अन्य वकील ने पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर गाली दी और धमकी दी।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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