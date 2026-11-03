एसीपी पर विवादित टिप्पणी का आरोप; वकीलों की शिकायत पर दिल्ली HC का क्या रुख?
दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच जारी विवाद के अदालत तक पहुंचने की संभावना है। एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में दिल्ली HC का रुख सामने आया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां करने के मामले में खुद संज्ञान लेने से मना कर दिया है। वकीलों ने आरोप लगाया था कि एसीपी ने उनके लिए 'काले कोट के गुंडे' और 'एके-47' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वकीलों ने अदालत से मामले में दखल देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने वकीलों को औपचारिक याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया और भरोसा दिया कि याचिका मिलने पर मामले की उचित सुनवाई की जाएगी।
खंडपीठ के समक्ष उठाया मामला
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों के खिलाफ कथित धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता प्रियंका गौरव मिश्रा, राहुल त्यागी, प्रियम पांडे और उनकी टीम ने मंगलवार को खंडपीठ के समक्ष यह मामला उठाया।
‘काले कोट के गुंडे’ जैसा बयान देने का आरोप
अधिवक्ता प्रियंका गौरव मिश्रा, राहुल त्यागी, प्रियम पांडे और उनकी टीम ने आरोप लगाया कि एसीपी ने वकीलों के लिए ‘एके-47’ और ‘काले कोट के गुंडे’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वकीलों ने पीठ से मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने और स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया।
याचिका दाखिल करने की सलाह
हालांकि, अदालत ने वकीलों से इस मामले में औपचारिक याचिका दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि वकील पहले औपचारिक याचिका दाखिल करें। अदालत ने उन्हें आपराधिक मामलों के स्थायी वकील संजय लाओ को याचिका की प्रति देने का निर्देश भी दिया। अदालत ने भरोसा दिया कि याचिका मिलने पर उस पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की व्यवस्था की जाएगी और मामले को देखा जाएगा।
शाहदरा थाने में टकराव के बाद बढ़ा विवाद
यह मामला 23 अक्तूबर को शाहदरा पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुए टकराव के बाद सामने आया है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच तनाव बढ़ गया था। सोमवार को एसीपी मनस्वी वशिष्ठ समेत कई पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से मुलाकात की मांग की।
बताया गया कि पुलिसकर्मी 23 अक्तूबर की घटना के बाद एसीपी और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, कथित टिप्पणियों से जुड़े आरोपों पर अदालत ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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