दिल्ली में एक-दूसरे से बिजली खरीद और बेच सकेंगे उपभोक्ता, DERC ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी दी
दिल्ली में बिजली उपभोक्ता अब सौर पैनलों से पैदा बिजली आपस में खरीद और बेच सकेंगे। डीईआरसी ने छह महीने की पायलट परियोजना के तहत पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार बिजली उत्पादन, खरीद और बिक्री के तरीके को बदल देता है।
दिल्ली में बिजली उपभोक्ता अब सौर पैनलों से पैदा बिजली आपस में खरीद और बेच सकेंगे। डीईआरसी ने छह महीने की पायलट परियोजना के तहत पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार बिजली उत्पादन, खरीद और बिक्री के तरीके को बदल देता है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका मिलती है।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बुधवार को शहर की वितरण कंपनियों BRPL और TPDDL द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए पी-टू-पी बिजली व्यापार को मंजूरी दी।
बिजली नियामक ने कुछ शर्तों के साथ छह महीने की अवधि के लिए अंतर-वितरण कंपनी और अंतर-राज्यीय (दिल्ली-उत्तर प्रदेश) पी-टू-पी बिजली व्यापार की अनुमति दी है। अधिकारियों ने बताया कि इसने वितरण कंपनियों द्वारा मांगे गए व्हीलिंग और नेटवर्क शुल्क की अनुमति नहीं दी और दिल्ली के भीतर खुले पहुंच शुल्क को भी अस्वीकार कर दिया।
बीएसईएस राजधनी पावर लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसईएस में हमें इस महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर गर्व है। यह उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और स्थिरता को बढ़ावा देने वाले दूरदर्शी नियमों और प्रौद्योगिकी का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अधिकारियों ने बताया कि बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल सहित शहर की बिजली वितरण कंपनियां पी-टू-पी पावर ट्रेडिंग पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेंगी और दिल्ली में होने वाले आगामी एआई शिखर सम्मेलन के दौरान इस पहल को प्रदर्शित करेंगी।
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, डिस्कॉम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सहयोग देंगे और योग्य उपभोक्ताओं और 'प्रोस्यूमर' (बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ता) को इसमें शामिल करेंगे। स्मार्ट मीटर और नेट मीटर की तैयारी सुनिश्चित करेंगे और इंडिया एनर्जी स्टैक फ्रेमवर्क के तहत अनुमोदित प्रौद्योगिकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एकीकृत करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि डिस्कॉम की गतिविधियों में सत्यापित क्रेडेंशियल आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग को लागू करना शामिल होगा, जिससे उपभोक्ताओं और 'प्रोस्यूमर' दोनों के लिए बेची गई बिजली इकाइयों के बिल में समायोजन संभव हो सकेगा।
स्मार्ट मीटर वाले कोई भी उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा सत्यापन और अनुमोदित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण के बाद इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में अनुमोदित पी-टू-पी प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं और 'प्रोस्यूमर' का पंजीकरण और डिस्कॉम द्वारा प्रमाणीकरण शामिल होगा।
उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑफर चुन सकेंगे और खरीद अनुरोध कर सकेंगे। बेची गई बिजली का रिकॉर्ड डिजिटल लेजर आधारित निपटान के माध्यम से रखा जाएगा और यह मासिक बिलों में दिखाई देगा।
अधिकारियों ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट में केवल छत पर सोलर पैनल लगाने वाले 'प्रोस्यूमर' और 200 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ता ही भाग लेने के पात्र हैं। पी-टू-पी सिस्टम के तहत बेची जाने वाली बिजली की कीमत उपभोक्ता और प्रोसुमर के बीच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपसी सहमति से तय की जाती है, जो पायलट प्रोजेक्ट के नियामक ढांचे के अंतर्गत आती है।
अधिकारियों ने बताया कि पी-टू-पी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बदलावों के अलावा अन्य सभी शुल्क डीईआरसी द्वारा माफ कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को उनके नियमित डिस्कॉम बिजली बिल मिलते रहेंगे, जिनमें पी-टू-पी ट्रेडिंग से संबंधित समायोजन स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच शुरू किया गया पी-टू-पी व्यापार, इंडिया एनर्जी स्टैक (आईईएस) के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत भारत में लागू किए जा रहे पहले संरचित अंतर-राज्यीय पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार पायलट प्रोजेक्टों में से एक है, जिसमें वितरण कंपनियों की सक्रिय भागीदारी है।
इस प्रारंभिक पायलट चरण में, बीआरपीएल, टीपीडीडीएल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) तीन भागीदार डिस्कॉम हैं। अधिकारियों ने बताया कि पी-टू-पी बिजली व्यापार के प्रमुख लाभों में हरित ऊर्जा तक बेहतर पहुंच, उपभोक्ताओं के लिए संभावित बचत, प्रोस्यूमर्स के लिए अतिरिक्त आय का अवसर, पारदर्शी डिजिटल लेखांकन आदि शामिल हैं।
