Delhi launches fresh Ayushman Bharat enrolment drive at PDS centres दिल्ली में होने जा रहा आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन, इन दो दस्तावेजों से बनेगा कार्ड, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में होने जा रहा आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन, इन दो दस्तावेजों से बनेगा कार्ड

दिल्ली में एक से 10 सितंबर तक आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। यह सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्रों पर चलाया जाएगा। इसके लिए दो दस्तावेजों की जरूरत होगी। अब तक लगभग 4.55 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:31 PM
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 1 से 10 सितंबर तक दिल्ली के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना के लिए नामांकन अभियान चलाया जाएगा। लोग राशन कार्ड और आधार कार्ड का उपयोग करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि इससे लोग अपने घरों के पास ही इस योजना के लिए आसानी से नामांकन करा सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकतम पात्र परिवार इसके दायरे में आ सकें। कहा कि हमें उम्मीद है कि 10 दिनों का यह अभियान पंजीकरण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुव्यवस्थित करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि इस पहल से और अधिक लोग जुड़ें ताकि यह हर घर तक पहुंच सके।

इस पहल में राज्य की वय वंदना योजना और केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) दोनों शामिल हैं। इसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का विस्तार करना और रोगियों के जेब खर्च को कम करना है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 5000 से ज्यादा मरीज इन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 4.55 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.28 लाख वय वंदना स्वास्थ्य कार्ड शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में लगभग 140 अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि कई बड़े निजी अस्पतालों सहित लगभग 70 और अस्पतालों को जल्द ही इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।

आयुष्मान भारत योजना 1961 तरह के इलाज के लिए निःशुल्क और कैशलेस सुविधा प्रदान करती है। इसमें दवाओं, अस्पताल में भर्ती, आईसीयू देखभाल और सर्जरी आदि का खर्च शामिल है। पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है।