कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंडरग्राउंड पानी को कैसे बना रहे और जहरीला? समझ लीजिए

Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi landfill sites making underground water more contaminated pollution chemicals at high level detailed report
Thu, 27 Nov 2025 11:09 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में कचरे के पहाड़ या कहें लैंडफिल साइट अंडरग्राउंड पानी को दूषित कर रहे हैं। भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में कचरे से भरे लैंडफिल साइटों के आसपास के भूजल भंडार बहुत ज्यादा दूषित (कंटैमिनेटेड) हैं। इनमें क्लोरीन, सल्फेट, फ्लोराइड और कठोरता (हार्डनेस) जैसे कई मापदंड निर्धारित सीमाओं से कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। यह जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से किए गए नमूनों के विश्लेषण पर आधारित है। हर कचरा स्थल के आसपास अलग-अलग दूरी से चार नमूने लिए गए और नौ मापदंडों पर उनकी जांच की गई। ये परिणाम केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं और ये बताते हैं कि लंबे समय से जमा कचरे से निकलने वाले लीचेट (दूषित तरल पदार्थ) के कारण भारी प्रदूषण हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लीचेट एक जहरीला तरल पदार्थ है जो तब बनता है जब पानी लैंडफिल में मौजूद कचरे से रिसता है। यह नीचे की ओर जाते समय रासायनिक और जैविक यौगिकों (chemical and organic compounds) को घोल लेता है और यदि इसका समाधान न किया जाए तो यह मिट्टी और भूजल (soil and groundwater) को दूषित कर सकता है।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की एक्सेस की गई DPCC (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) की रिपोर्ट भलस्वा लैंडफिल के पास प्रदूषण की गंभीर उल्लंघनों को दर्शाती है:

कुल घुले हुए ठोस पदार्थ (Total Dissolved Solids - TDS): भलस्वा जनता कॉलोनी के पास भूजल में TDS का स्तर मानक स्तर से लगभग छह गुना अधिक पाया गया।

क्लोरीन: क्लोरीन का स्तर 250 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा के मुकाबले 729 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो तीन गुना अधिक है।

कठोरता(कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मापी गई): भूजल में हार्डनेस का माप मानक से दोगुना पाया गया। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि लीचेट ने भलस्वा क्षेत्र में भूजल को गंभीर रूप से दूषित कर दिया है।

भलस्वा के आसपास के स्थानों से लिए गए नमूनों में प्रदूषण के मापदंडों में गंभीर वृद्धि दर्ज की गई है। क्लोरीन का स्तर, जो 250 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, वह इन स्थानों पर बहुत अधिक पाया गया:

भलस्वा डेयरी: 1269.6 मिलीग्राम प्रति लीटर

भलस्वा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर: 869.7 मिलीग्राम प्रति लीटर

जनता कॉलोनी: 729.8 मिलीग्राम प्रति लीटर

कैल्शियम कार्बोनेट की सीमा भी सभी नमूनों में पार हो गई थी

ट्रांसपोर्ट नगर:784 मिलीग्राम प्रति लीटर

भलस्वा डेयरी :728 मिलीग्राम प्रति लीटर

अन्य प्रदूषक (Other Pollutants)

फ्लोराइड (Fluoride): भलस्वा डेयरी में फ्लोराइड का स्तर भी स्वीकार्य सीमा (permissible limits) से अधिक पाया गया।

नाइट्रेट (Nitrate): अच्छी बात यह है कि भलस्वा के सभी स्थानों पर नाइट्रेट का स्तर मानक सीमा के भीतर ही रहा।

गाजीपुर लैंडफिल के आसपास भी इसी तरह के उल्लंघन (similar violations) देखे गए हैं।

क्लोरीन का स्तर, जिसकी सीमा 250 मिलीग्राम प्रति लीटर है, वहां भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया

मछली बाज़ार के पास: 899.7 मिलीग्राम प्रति लीटर

मस्जिद के पास गाजीपुर डेयरी: 849.7 मिलीग्राम प्रति लीटर

डेयरी फार्मों के पास: 379 मिलीग्राम प्रति लीटर

कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से मापी गई कठोरता, जो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इन स्थानों पर बढ़ी हुई पाई गई

गली नंबर 4 में गाजीपुर डेयरी फार्म: 608 मिलीग्राम प्रति लीटर (सीमा से तीन गुना अधिक)

मछली बाजार: सीमा से दोगुना अधिक।

यमुना सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता दीवान सिंह ने कहा है कि भूजल भंडारों (groundwater aquifers) का प्रदूषण अपरिवर्तनीय (irreversible) है। उन्होंने कहा, “एजेंसियां केवल लीचेट संग्रह और उपचार (leachate collection and treatment) के लिए सिस्टम लगाकर आगे होने वाले नुकसान और विस्तार को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।” पिछले तीन दशकों में विशेष रूप से शुरुआती दौर में लैंडफिल में मिश्रित कचरा, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट डाले गए हैं। ये धीरे-धीरे मिट्टी और पानी में रिस रहे हैं। इससे निचले इलाकों में समस्या और भी बढ़ जाएगी।”

स्वतंत्र पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता प्रीति महेश ने कहा कि भूजल की जांच आदर्श रूप से भारी धातुओं (heavy metals) के लिए भी की जानी चाहिए थी, और उन्होंने चेतावनी दी कि जो मापदंड पहले ही पाए गए हैं वे भी हानिकारक हैं। संवेदनशील आबादी विशेष रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि नाइट्रेट का स्तर ऊंचा होता, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं पीड़ित हो सकते थे। इसी तरह, मैग्नीशियम और क्लोरीन पानी में कठोरता (hardness) बढ़ाते हैं, और यह किडनी या हृदय की समस्याओं वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा, "लैंडफिल के आसपास का ऐसा पानी बड़े पैमाने पर लीचेट्स और औद्योगिक बहाव (industrial run-offs) से प्रभावित होता है और इसका इस्तेमाल पीने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।"

