दिल्ली धमाका: व्यापारी संघ का ऐलान, कल बदं रहेगा चांदनी चौक बाजार; बताई दहशत वाली वजह

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद व्यापारी संघ ने एक बड़ा ऐलान किया है। व्यापारी संघ ने कहा है कि मंगलवार को चांदनी चौक बाजारबंद रहेगा। व्यापारी संघ ने इसकी वजह भी बताई है।

दिल्ली के लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन गेट एक में हुए तेज धमाके ने राजधानी को दहला दिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने लाल किले से दरियागंज और जीपीओ जाने वाले पूरे मार्ग को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया। एक-एक गली और मोड़ पर पुलिस तैनात कर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया ताकि रेस्क्यू और जांच में किसी तरह की बाधा न आए। इस बीच बाजार संघ ने घोषणा की है कि चांदनी चौक बाजार मंगलवार को बंद रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चांदनी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय भार्गव ने कहा कि विस्फोट के बाद व्यापारियों में दहशत है। कारोबारी बेहद डरे हुए हैं इसलिए चांदनी चौक की दुकानें मंगलवार को बंद रहेंगी। विस्फोट इतना जोरदार था कि उनकी पूरी इमारत हिल गई। धमाके के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लोग भागने लगे। चांदनी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय भार्ग की दुकान विस्फोट स्थल से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है।

धमाके की घटना के बाद कई व्यापारी संघों ने भीड़-भाड़ वाले व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। नई दिल्ली व्यापारी संघ (एनडीटीए) ने अपने बयान में कहा है कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पार्किंग स्थलों में कई लावारिस कारें खड़ी हैं।

नई दिल्ली व्यापारी संघ (एनडीटीए) के अतुल भार्गव ने कहा कि पार्किंग स्थल अवैध फेरीवालों के सामान से भरे हुए रहते हैं। इनका इस्तेमाल गोदामों के रूप में किया जा रहा है। पैदल चलने वालों के गलियारे बड़े-बड़े स्टॉलों के कारण बंद हो गए हैं। ऐसे में यदि कोई आपात स्थिति हुई तो आने-जाने या भागने के लिए बहुत कम जगह बचती है। इसे देखते हुए हमने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।