लाल किले के पास हुए धमाके से याद आया 14 साल पुराना ब्लास्ट, तब दिल्ली HC था निशाना

Mon, 10 Nov 2025 10:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में आज की शाम आम शाम की तरह नहीं बीती। लाल किले के सामने लाल बत्ती के पास एक कार में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने देश की राजधानी को दहला दिया। शाम 7 बजे के आसपास भीषण बम धमाके ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो वहीं 25 के आसपास लोग घायल हैं। आसपास करे लोग बताते हैं कि धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज बहुत दूर तक महसूस की गई। दिल्ली में आज शाम हुए इस बम धमाके ने 14 साल पहले हुए ऐसे ही एक ब्लास्ट की याद दिला दी। तब जगह थी दिल्ली हाई कोर्ट और उस वक्त 11 के करीब लोग मारे गए थे और 50 से ऊपर लोग घायल हुए थे।

धमाके ने ताजा किया 14 साल पुराना काला दिन

दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके को अभी आतंकी हमला कहने से फिलहाल बच रही है,लेकिन तब 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहादी ने ली थी। हालांकि आज हुए बम धमाके की कोई जिम्मदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। 7 सितंबर 2011 के उस काले दिन की बात बताते हैं।

7 सितंबर को सुबह 10 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक ब्रीफकेस में रखा बम फटने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि यह धमाका गेट नंबर 5 पर स्थित स्वागत क्षेत्र (Reception Area) में हुआ था जहां अदालत में प्रवेश के लिए पास लेने के लिए सैकड़ों लोग जमा थे। घटनास्थल पर लगभग चार फुट गहरा गड्ढा बन गया था, जिससे पता चलता है कि बम कितना शक्तिशाली था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट के अंश पाए गए थे और यह पूरी तरह से जल गया था।

इस आतंकी संगठन ने ली थी जिम्मेदारी

इत्तेफाक से तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत में नहीं थे और वह बांग्लादेश के दौरे पर थे। उन्होंने तब कहा था कि यह एक कायराना काम था। उन्होंने आगे कहा था कि हम इससे निपटेंगे। हम आतंकवाद के दबाव के आगे कभी नहीं झुकेंगे। यह एक लंबी लड़ाई है।

विभिन्न मीडिया संगठनों को एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया है कि हरकत-उल-जिहादी (HuJI) ने आज के विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। हुजी (HuJI) पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी समूह है। एनआईए प्रमुख एससी सिन्हा ने कहा, "हम इस मेल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।" ईमेल में कहा गया था, "दिल्ली हाई कोर्ट में हुए आज के धमाकों(2011 में हुए धमाके का जिक्र) की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारी मांग है कि अफजल गुरु की मौत की सजा को तुरंत रद्द किया जाए, वरना हम भारत के बड़े हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाएंगे।"

