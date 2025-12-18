Hindustan Hindi News
दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में नौवां आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने यासिर अहमद डार को NIA की हिरासत में भेजा

संक्षेप:

Dec 18, 2025 07:12 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के पास हुए बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार किया गया वह नौवां आरोपी है। डार को आत्मघाती उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी बताया गया है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की कोर्ट ने एनआई की दलीलें सुनने के बाद यासिर अहमद डार को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों से अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में हुई। इससे पहले 15 दिसंबर को कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी डॉ. नसीर बिलाल मल्ला और शोएब की एनआईए हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। दोनों को हिरासत अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनआईए को डॉ. मल्ला के सिग्नेचर के नमूने लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके सैंपल लिए गए।

एनआईए ने लालकिला क्षेत्र विस्फोट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, जो आत्मघाती उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है। यह इस मामले में यह नौवीं गिरफ्तारी है। अधिकारियों ने बताया कि डार ने 10 नवंबर को हुए उस धमाके की साजिश में कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभायी थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।

एनआईए ने बताया कि साजिश में सक्रिय रूप से शामिल डार ने आत्मघाती अभियानों को अंजाम देने की कथित तौर पर शपथ ली थी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) के शोपियां का रहने वाला है। उसे एनआईए ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। डार इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ नजदीकी संपर्क में था, जिनमें उमर-उन-नबी (आत्मघाती) और मुफ्ती इरफान शामिल है।

गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम करीब सात बजे दिल्ली में हुए भीषण बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। यह धमाका एक चलती हुई आई-20 कार में हुआ था, जिसे कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी चला रहा था। एनआईए ने अब तक इस मामले में 73 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
