दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में नौवां आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने यासिर अहमद डार को NIA की हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के पास हुए बम धमाका मामले में गिरफ्तार आरोपी यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार वह नौवां आरोपी है। डार को आत्मघाती नबी का करीबी सहयोगी बताया गया है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की कोर्ट ने एनआई की दलीलें सुनने के बाद यासिर अहमद डार को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों से अदालत की कार्यवाही बंद कमरे में हुई। इससे पहले 15 दिसंबर को कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी डॉ. नसीर बिलाल मल्ला और शोएब की एनआईए हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। दोनों को हिरासत अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनआईए को डॉ. मल्ला के सिग्नेचर के नमूने लेने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके सैंपल लिए गए।
एनआईए ने लालकिला क्षेत्र विस्फोट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, जो आत्मघाती उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है। यह इस मामले में यह नौवीं गिरफ्तारी है। अधिकारियों ने बताया कि डार ने 10 नवंबर को हुए उस धमाके की साजिश में कथित तौर पर सक्रिय भूमिका निभायी थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।
एनआईए ने बताया कि साजिश में सक्रिय रूप से शामिल डार ने आत्मघाती अभियानों को अंजाम देने की कथित तौर पर शपथ ली थी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किया गया नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) के शोपियां का रहने वाला है। उसे एनआईए ने नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। डार इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ नजदीकी संपर्क में था, जिनमें उमर-उन-नबी (आत्मघाती) और मुफ्ती इरफान शामिल है।
गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम करीब सात बजे दिल्ली में हुए भीषण बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। यह धमाका एक चलती हुई आई-20 कार में हुआ था, जिसे कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी चला रहा था। एनआईए ने अब तक इस मामले में 73 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं।