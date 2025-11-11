घायलों व मृतकों के शव देख डॉक्टर भी सिहर गए, दिल्ली धमाके के बाद LNJP अस्पताल में कैसा हाल

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट की घटना के बाद नजदीक स्थित लोकनायक अस्पताल (एलएनजेपी अस्पताल) की इमरजेंसी में अचानक घायलों व मृतकों का शव पहुंचना शुरू हुआ तो अस्पताल में अफरातफरी मच गई।

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए ब्लास्ट की घटना के बाद नजदीक स्थित लोकनायक अस्पताल (एलएनजेपी अस्पताल) की इमरजेंसी में अचानक घायलों व मृतकों का शव पहुंचना शुरू हुआ तो अस्पताल में अफरातफरी मच गई। अस्पताल में तुरंत मास इमरजेंसी घोषित कर डॉक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया और आननफानन में तुरंत इमरजेंसी में बड़ी संख्या में वरिष्ठ डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर बुला लिए गए। इमरजेंसी में पहुंचकर वे घायलों के इलाज में जुट गए। अस्पताल पहुंचे मृतकों के क्षत विक्षत शवों व घायलों की हालत देखकर डॉक्टर भी सिहर उठे।

एलएनजेपी अस्पताल घटनास्थल से महज करीब सवा दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटना स्थल से नजदीक होने के कारण पीड़ितों को तुरंत इस अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।

8 पीड़ित तो अस्पताल पहुंचने से पहले भी दम तोड़ चुके थे। इनमें से कई का शव क्षत विक्षत स्थिति में था। वहीं 20 घायलों को भर्ती कराया गया है। इस वजह से अस्पताल की मास कैजुअल्टी घोषित कर विभिन्न विभागों के डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी पर बुला लिए गए। इस वजह से बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि ब्लास्ट की घटना में घायल कई पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है। एक पीड़ित व्यक्ति का पैर कट गया है।

एक व्यक्ति को धमाके की आवाज से हार्ट अटैक वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया है। धमका इतना तेज था कि एक व्यक्ति को ब्लास्ट के आवाज से ही हार्ट अटैक हो गया। एक अन्य एक व्यक्ति को मस्तिष्क के एक हिस्से और आंख के पास गंभीर चोट आई है।