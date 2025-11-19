आतंकियों के मददगार ज्यादा खतरनाक, नहीं बख्शेगी सरकार; क्या बोले दिल्ली के गृह मंत्री?
संक्षेप: दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लाल किला के पास हुए विस्फोट में शामिल आतंकवादियों के मददगार ज्यादा खतरनाक हैं। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। ऐसे लोगों को सरकार नहीं बख्शेगी।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि लाल किला के पास हुए विस्फोट में शामिल आतंकवादियों के मददगार ज्यादा खतरनाक हैं। सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। यह समझना जरूरी है कि जो लोग आतंकियों को पहचान पत्र, सिम कार्ड, किराए के वाहन उपलब्ध कराकर उन्हें जमीनी मदद देते हैं वे आतंकवादियों से भी अधिक खतरनाक हैं। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा।
आशीष सूद ने आगे कहा कि आतंकी मुठभेड़ में मारे जाते हैं या तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है लेकिन सरकार की नीति बिल्कुल साफ है कि सभ्य समाज में जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और देश के साथ विश्वासघात करते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा।
सनद रहे हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मोदी सरकार का अब तक का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। शाह ने यह भी कहा था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना नरेन्द्र मोदी सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है।
बता दें कि लाल किला बम विस्फोट मामले के कथित सह-साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी NIA की हिरासत में है। NIA की मानें तो जसीर बिलाल वानी ने दिल्ली धमाके से पहले ही ड्रोन को बम ले जाने लायक बनाने की कोशिश की थी। उसने हमले के लिए रॉकेट बनाने का भी प्रयास किया था। वह व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को तकनीकी सहायता कर रहा था।