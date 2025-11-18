9/11 जैसा अटैक चाहता था डॉ. उमर, पर मुजम्मिल से हो गई थी अनबन; मंसूबों पर कैसे फिरा पानी?

संक्षेप: दिल्ली धमाके की जांच के बीच सामने आया है कि हमलावर उमर उन नबी और डॉ. मुजम्मिल में हमलों को अंजाम देने को लेकर गहरे मतभेद सामने आ गए थे। आलम यह रहा कि टेरर मॉड्यूल के भीतर दरारें गहरी होती गई थीं।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट की चल रही छानबीन के बीच नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार, दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल में आतंकी हमलों को अंजाम देने को लेकर गहरे मतभेद सामने आ गए थे। इसी वजह से इस टेरर मॉड्यूल के भीतर मतभेद गहराने लगे और सदस्यों के बीच दरारें गहरी होती गईं। सूत्रों की मानें तो प्लान 9/11 जैसे हमले का था।

आक्रामकता के चलते गहरा गए थे मतभेद डॉ. उमर सितंबर में बड़े हमले की बात करता था लेकिन उसकी आक्रामकता के चलते टेरर नेटवर्क के बीच गहराए मतभेद के कारण यह योजना उस महीने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी।

गंभीर वैचारिक और ऑपरेशनल मतभेद 'न्यूज 18' ने अपनी रिपोर्ट में जांच से परिचित सूत्रों के हवाले से कहा है कि दिल्ली विस्फोट के हमलावर डॉ. उमर और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के कथित मुख्य किरदार डॉ. मुजम्मिल के बीच गंभीर वैचारिक और ऑपरेशनल मतभेद थे।

टारगेट से टाइमिंग तक नहीं मिले विचार सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच टारगेट के सलेक्शन से लेकर हमले के समय तक को लेकर मतभेद थे। उमर योजनाओं को शानदार बताता था लेकिन उसकी उग्रता मॉड्यूल की संगठनात्मक ताकत को भीतर से खंडित कर देती थी।

पूरे नेटवर्क मन मुताबिक ले जाने की कोशिश सूत्रों का कहना है कि हाल ही में मिले जिस वीडियो में डॉ. उमर उन नबी समूह को अपनी पसंदीदा दिशा में ले जाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसे इसमें आक्रामक व्यवहार के शुरुआती सबूत के तौर पर देखा जा सकता है।

साजिश को कैसे अंजाम दें? दोनों नहीं थे एकमत जांच से परिचित अधिकारी बताते हैं कि भले ही डॉ. मुजम्मिल और डॉ. उमर दोनों वैचारिक रूप से कट्टरपंथी भावना से आवेशित थे, लेकिन उनके बीच साजिश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में कभी सहमति नहीं बन पाई।

9/11 की तरह बड़े हमले का प्लान इंटरसेप्ट की गई चैट और पूछताछ से सामने आया है कि डॉ. उमर अक्सर सितंबर में एक बड़े हमले की योजना बनाने की बात करता था। उसका मानना था कि 9/11 के लिहाज से इसका वैचारिक महत्व है। लेकिन उसकी मानसिक अस्थिरता और उतावलेपन के कारण पूरे टेरर मॉड्यूल में दरार आ गई थी।

घबरा गया था मुजम्मिल सूत्रों का दावा है कि जब मुजम्मिल को एहसास हुआ कि इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक हो रहा है तो वह घबरा गया।