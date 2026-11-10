शरिया की चाह, सरकार उखाड़ फेंकने की साजिश; लाल किला धमाके पर चौंकाने वाले खुलासे
दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में खुलासा हुआ है कि कट्टरपंथी डॉक्टर नबी और उसके साथियों ने शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी। आरोपियों ने अफगानिस्तान जाने में नाकाम रहने पर हमले को अंजाम दिया।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती बम धमाके को एक साल पूरा हो गया है। अब तक की जांच में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच में पता चला है कि कश्मीरी डॉक्टर उमर-उन-नबी और उसके साथियों ने नई दिल्ली में सरकार उखाड़ फेंकने और शरिया कानून लागू करने के लिए इस हमले की साजिश रची थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर और आरोपियों के समूह का पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से कोई संपर्क नहीं था। आरोपी अफगानिस्तान जाकर इस्लाम के लिए काम करना चाहते थे लेकिन जब वे वहां नहीं जा पाए तो उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। एनआईए ने 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
ग्रुप का पाक स्थित आतंकी संगठनों से संपर्क नहीं
जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे डॉ. उमर नबी और उसके साथी डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. अदील अहमद राथर खुद ही कट्टरपंथी बन गए थे। इनके तार 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' यानी AQIS से जुड़े थे। चौंकाने वाली बात यह कि अधिकारियों को नहीं लगता है कि इस समूह का पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से कोई संपर्क था।
सरकार उखाड़ फेंकना और शरिया लागू करना था मकसद
जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी डॉक्टर उमर नबी और उसके साथी अफगानिस्तान जाकर दुनियाभर में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहते थे। आरोपी जब अफगानिस्तान नहीं जा पाए तो उन्होंने दिल्ली में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। जांचकर्ताओं के अनुसार, नबी और उसके साथियों को लगता था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। इन साजिशकर्ताओं का रास्ता अलग था। आरोपियों का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकना और भारत में शरिया कानून लागू करना था।
अफगानिस्तान जाने में नाकामी के बाद हमले का फैसला
अधिकारियों की मानें तो दिल्ली में लाल किला के पास आत्मघाती बम धमाका एक ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन का नाम 'हेवनली हिंद' था। इस ऑपरेशन के तहत देश में आत्मघाती बम धमाका करने का फैसला साल 2022 में श्रीनगर में लिया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, हमलावरों ने आत्मघाती अटैक का फैसला तब लिया जब समूह की तुर्की के रास्ते अफगानिस्तान जाने की कोशिशें नाकाम हो गईं। हमले की जांच कर रही एनआईए ने इस साल 14 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए ने डॉ. उमर नबी समेत 9 को आरोपी बनाया है।
धमाका पहले से तय था या अचानक हुआ?
आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी ने ‘अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ से जुड़े कश्मीर स्थित संगठन 'अंसार गजवत-उल-हिंद' की विचारधारा से प्रेरित होकर हमले को अंजाम दिया। नबी ने अपनी गाड़ी में 'ट्राईएसीटोन ट्राईपेरोक्साइड' यानी टीएटीपी नाम का बेहद तगड़ा विस्फोटक रखा और लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर खुद को उड़ा लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर नबी के पास पुलिस चौकी, गौरी शंकर मंदिर और एक जैन मंदिर जैसे कई टार्गेट थे। यही कारण है कि जांचकर्ता अब तक नहीं बता पाए हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ धमाका पहले से तय था या किसी चूक के चलते अचानक हो गया था।
अफगानिस्तान में किसी के संपर्क में थे गैंग के सदस्य
धमाके में कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यही कारण है कि जांचकर्ताओं को मौके से कोई फोरेंसिक सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि विस्फोटक को कैसे बनाया गया था या उसमें किस तरह के टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों का मानना है कि डॉ. नबी का मॉड्यूल 'खुद से कट्टरपंथी' बना था लेकिन शक है कि गैंग के सदस्य अल-कायदा के एक चैनल के जरिए अफगानिस्तान में किसी के संपर्क में थे। 9 संदिग्धों के इस ग्रुप का मकसद सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून को लागू कराना था। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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