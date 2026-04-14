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काम की बात: नरेला से छतरपुर तक दिल्ली के 30 लाल डोरा गांवों को गुड न्यूज, मिलेंगे स्वामित्व कार्ड; ये होंगे लाभ

Apr 14, 2026 05:45 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Lal Dora Update: दिल्ली सरकार राजधानी के 30 लाल डोरा गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि का स्थायी मालिकाना हक देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार की 'स्वामित्व योजना' की तर्ज पर अब दिल्ली में भी ड्रोन सर्वे के माध्यम से प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। 

नरेला से छतरपुर तक दिल्ली के 30 लाल डोरा गांवों को गुड न्यूज, मिलेंगे स्वामित्व कार्ड; ये होंगे लाभ

दिल्ली सरकार राजधानी के लाल डोरा क्षेत्र वाले 30 गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक जल्द देने जा रही है। इसके लिए इन गांवों का ड्रोन सर्वे किया जा रहा है।अगले डेढ़ से दो माह के भीतर सर्वे का काम पूरा कर उन्हें भूमि का स्वामित्व कार्ड दे दिया जाएगा। इस स्वामित्व कार्ड के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को लेकर चल रहे विवाद तो खत्म होंगे ही साथ ही गांवों के विकास में भी तेजी आएगी।

ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार की ओर से देशभर में लाल डोरा वाले क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे कर वहां के निवासियों को स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में उनकी प्रॉपर्टी एवं नक्शे की जानकारी है। इस योजना को अब दिल्ली सरकार भी राजधानी में लागू करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 30 लाल डोरा गांवों को चिन्हित किया है। यह गांव नरेला, मुंडका, किराड़ी, बवाना, मटियाला, नजफगढ़ और छतरपुर विधानसभा में आते हैं। इनमें से कुछ गांव में सरकार द्वारा ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है, जबकि अन्य गांवों में भी जल्द इसे शुरू करने की योजना है।

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ग्रामीणों को जमीन के स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गांव में प्रत्येक जमीन का मालिकाना हक देने के लिए ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। इसके तैयार होने से न केवल गांव के निवासियों के पास बल्कि सरकार के पास भी भूमि का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। यह सर्वे बेहतरीन गुणवत्ता वाले ड्रोन से किया जा रहा है, जिसका नक्शा बेहद साफ होगा। इसके तैयार होने से गांव में भूमि या सीमा को लेकर किसी प्रकार के विवाद नहीं होंगे। इन संपत्तियों पर आसानी से लोन भी गांव निवासियों को मिल सकेगा। इसके साथ ही गांव के विकास को लेकर बेहतर ढंग से योजनाएं बन सकेंगी।

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ये गांव चिह्नित किए

तटेसर, निजामपुर, बकोली, हमीदपुर, पल्ला, सिंघोला, ताजपुर कलां, शाहपुर गढ़ी, औचंदी, मुंगेशपुर, बदुसराय, सुल्तानपुर माजरा, दौराला, घुमनहेड़ा, झटीकरा, कानगनहेड़ी, राघोपुर, नानाखेड़ी, शिकारपुर, रावता, गालिबपुर, कैर, मुंढेला कलां, फतेहपुर बेरी, मुंढेला खुर्द, सुरखपुर, ईसापुर, बक्करगढ़, ढांसा, चंदनहौला।

गांव के विकास पर जोर

सरकार राजधानी के गांवों का विकास करने के लिए भी लगातार नए कदम उठा रही है। ग्रामीण विकास बोर्ड का गठन कर गांव में करोड़ों रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में बेहतर विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार विकास होना बेहद जरूरी है।

रिपोर्ट : अमित झा

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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