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काम की बात: दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं को खुद देनी होगी क्रिमिनल केस के बारे में सूचना, जानें सभी शर्तें

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Lakshmi Yojana : गरीब महिलाओं को 2500 रुपये महीने देने वाली ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ अगले महीने शुरू हो सकती है। इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा और इसके लिए क्या-क्या शर्तें होंगी विस्तार से जानिए।

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं को खुद देनी होगी क्रिमिनल केस के बारे में सूचना, जानें सभी शर्तें

दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Lakshmi Yojana) की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में अगर किसी महिला पर कोई आपराधिक मुकदमा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, इसके लिए फिलहाल पुलिस से महिला का सत्यापन कराने की योजना नहीं है। इसकी जगह महिलाओं को आवेदन के समय स्वघोषणा करनी होगी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

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दिल्ली सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के साथ ही रक्षाबंधन के आसपास योजना की शुरुआत कर सकती है। बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि देने का वादा किया था। पहले इसे ‘महिला समृद्धि योजना’ नाम दिया गया था, जिसे हाल ही में बदलकर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया गया है।

पुलिस सत्यापन में क्या है दिक्कत?

दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए पोर्टल तैयार करने के साथ ही पात्रता के नियम भी तय कर दिए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक महिला के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन, इसकी सत्यता का पता तभी चल सकता है जब उनका सत्यापन पुलिस के द्वारा कराया जाए। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले माह इस योजना को शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में लाखों महिलाओं का पुलिस से सत्यापन संभव नहीं है। इसमें कई महीने का समय लग सकता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह महिलाओं से आवेदन के साथ स्व घोषणा लेंगे। इसमें महिलाएं बताएंगी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है। आमतौर पर महिला द्वारा की गई स्वघोषणा को सही मानते हुए सरकार आवेदन को आगे बढ़ाएगी। अगर उन्हें किसी महिला के खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा होने की जानकारी मिली तो वह आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं अगर योजना का लाभ मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ तो उनसे यह राशि वापस वसूली जा सकती है। सरकार ने योजना को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इसमें पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

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पात्रता की अनिवार्यता

● योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा, जो स्वयं या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो।

● लाभार्थी व उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

● परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी।

● एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा।

● लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

● जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन अथवा अन्य नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभले रही है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।

● इसी प्रकार जिस परिवार के पास चार पहियों का वाहन होगा, उसे लाभ नहीं मिलेगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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