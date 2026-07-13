दिल्ली में 2500 रुपये पाने के नियम बदले, जानिए पहले क्या था और अब क्या हो गया?
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने योजना का नाम बदलकर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है। इसके साथ ही पात्रता के कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली महिला समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने योजना का नाम बदलकर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है। इसके साथ ही पात्रता के कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब योजना का लाभ पाने के लिए दिल्ली में कम से कम 10 साल का निवास, परिवार की सबसे बड़ी महिला होने और परिवार में केवल एक महिला को लाभ मिलने जैसी नई शर्तें जोड़ दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य इस योजना को रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का है।
पहले क्या था और अब क्या बदल गया?
1. योजना का नाम
पहले: महिला समृद्धि योजना
अब: दिल्ली लक्ष्मी योजना
2. दिल्ली में रहने की शर्त
पहले: कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी होना प्रस्तावित था।
अब: लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना जरूरी होगा।
3. परिवार से कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ?
पहले: इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं था।
अब: एक परिवार से सिर्फ एक महिला ही योजना का लाभ ले सकेगी।
4. परिवार की कौन-सी महिला होगी पात्र?
पहले: ऐसी कोई शर्त सार्वजनिक नहीं थी।
अब: परिवार की आयु के हिसाब से सबसे बड़ी महिला ही योजना की पात्र होगी।
5. आपराधिक रिकॉर्ड
पहले: ऐसी कोई शर्त नहीं थी।
अब: लाभार्थी महिला या उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
6. चार पहिया वाहन
पहले: इस संबंध में कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी।
अब: जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन होगा, उस परिवार की महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
7. दूसरी सरकारी आर्थिक सहायता
पहले: नियम स्पष्ट नहीं थे।
अब: जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन या नियमित आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
8. आय सीमा
पहले: आय सीमा को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा थी।
अब: परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. उम्र
पहले: 21 से 60 वर्ष के आसपास की पात्रता प्रस्तावित थी।
अब: 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचे। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। योजना को रक्षाबंधन के आसपास लागू करने की तैयारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें