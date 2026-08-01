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काम की बात: दिल्ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च, यहां करें आवेदन; CM रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, पीटीआई
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Delhi Laxmi Yojana Portal Launch : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ऑफिस से दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई।

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। सभी पात्र महिलाएं https://dly.delhi.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से गरीब पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें कि, 2500 रुपये में से 1,500 रुपये तीन साल के लॉक-इन पीरियड वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जिससे हाथ में आने वाली राशि 1,000 रुपये रह जाएगी।

इस मौके पर रेखा गुप्ता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली की बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। आज से पोर्टल शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों ने सफलतापूर्वक इस पर अपने फॉर्म भर दिए हैं।

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सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह योजना भाजपा का एक बड़ा और अहम चुनावी वादा था।

रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च किया।

सीएम ने दिल्ली की महिलाओं को दी बधाई

योजना की लॉन्चिंग के बाद रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, ''दिल्ली की मेरी सभी बहनों को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। अब सभी पात्र बहनें https://dly.delhi.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। आज का दिन दिल्ली की लाखों बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का उत्सव है। जब हमने आप सबसे यह वादा किया था, तब वह केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि आपकी खुशियों, आपके सम्मान और आपके बेहतर भविष्य का संकल्प था। आज उस संकल्प को निभाने का सौभाग्य मिला है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बहन को प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि आपके आत्मसम्मान को और सुदृढ़ करेगी, आपके आत्मविश्वास को नई शक्ति देगी और जीवन की अनेक छोटी-बड़ी जरूरतों में आपके साथ एक भरोसे की तरह खड़ी रहेगी। मैं आज आपसे एक और संकल्प दोहराती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार आपकी गरिमा, आपके सशक्तिकरण और आपके सपनों को नई उड़ान देने के लिए पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी।''

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कौन सी महिलाएं नहीं कर सकेंगी आवेदन

● 21 से 60 साल की उम्र की वो महिलाएं ही इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगी जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपये तक है।

● जो महिलाएं पहले से ही किसी दूसरी आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, टैक्स देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

● तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

● वो महिलाओं जिनके परिवार की सालाना बिजली की खपत 2400 यूनिट से अधिक है, उन्हें भी इससे बाहर रखा गया है।

● जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

● जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या जिन पर कोई आपराधिक मामला है वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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