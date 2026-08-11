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काम की बात: दिल्ली लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन का पोर्टल कब होगा बंद? CM रेखा गुप्ता ने खुद बताया समय

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
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Delhi Lakshmi Yojana :  दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह बात साफ कर दी है कि 17 लाख पात्र महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के दायरे में लाना सरकार का लक्ष्य है। इस योजना का पोर्टल तब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक निर्धारित संख्या में पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल जाता।

Delhi Lakshmi Yojana
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के फॉर्म पर साइन करतीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ (Delhi Lakshmi Yojana) के लिए महिलाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने का सिलसिला जोर-शोर से जारी है। बीते 10 दिन में ही इस योजना के लिए करीब 6 लाख महिलाओं ने आवेदन कर जमा दिए हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना 01 अगस्त को शुरू की गई थी। योजना की पहली किस्त रक्षा बंधन के त्योहार के आसपास जारी होने की संभावना है, जो 28 अगस्त को मनाया जाएगा।

इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए रजिस्ट्रेशन तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी पात्र महिलाएं योजना के तहत दायरे में नहीं आ जातीं। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता योजना है।

ये हैं योजना की कुछ अहम शर्तें

लक्ष्मी योजना के तहत 21-60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, ऐसी महिलाएं जिनके तीन से अधिक बच्चे हैं और जिनके घर में वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना के दायर से बाहर रहेंगी।

17 लाख महिलाओं को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य

रेखा गुप्ता ने सोमवार को योजना के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य इस योजना के दायरे में 17 लाख महिलाओं को लाना है और जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

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गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना है, चाहे 15 साल तक चली कांग्रेस सरकार हो या 11 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी सरकार, किसी ने यह नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए ऐसा करने का संकल्प लिया है।

10 दिन में में 5.92 लाख रजिस्ट्रेशन

उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने के केवल 10 दिन में इसके तहत लगभग 5.92 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और "हमारा लक्ष्य 17 लाख ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, जो वास्तव में हकदार हैं। जब तक हम उस आंकड़े तक नहीं पहुंच जाते, तब तक रजिस्ट्रेशन बंद नहीं करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये की राशि में से 1,000 रुपये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि 1,500 रुपये एफडी/आरडी के रूप में बचत के लिए जमा किए जाएंगे। उनके अनुसार, तीन वर्ष बाद ब्याज सहित यह राशि महिलाओं को एकमुश्त आर्थिक सहारा देगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को तत्काल खर्च के लिए राशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत का आधार तैयार करना है। सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं अपने आवेदन पर हस्ताक्षर कराने के लिए आएं, तो विधायकों को उनसे गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

गुप्ता ने सदन में मौजूद 'आप' विधायक अनिल झा की ओर इशारा करते हुए कहा, ''महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए विधायकों को ठीक से बैठना चाहिए और महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है।

झा द्वारा बनाई गई एक सोशल मीडिया 'रील' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाएं पूछ रही थीं कि "इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है। दिल्ली की महिलाओं के सामने ऐसा आचरण शर्मनाक है।"

मुख्यमंत्री गुप्ता ने पंजाब में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की हालिया घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य दावा कर रहे हैं कि पैसा पहले ही दिया जा चुका है, जबकि योजना की घोषणा चुनाव से ठीक पहले जुलाई में की गई थी।

उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और अब भी अदालत ने धन के उपयोग पर रोक लगा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पैसा निर्माण श्रमिकों के कल्याण कोष का है।"

आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने आवेदन प्रक्रिया और योजना की पात्रता मानदंड पर सवाल उठाया है, जिसमें 10 साल तक दिल्ली निवासी होना और स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश भी शामिल है।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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