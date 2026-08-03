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दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर भारी उत्साह; चौंका रहे रजिस्ट्रेशन के आंकड़े

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली लक्ष्मी योजना के लॉन्च होते ही एक ही दिन बाद ही 1.35 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ढाई लाख से कम आमदनी वाले परिवारों की महिलाएं योजना की पात्र होंगी।

Delhi Lakshmi Yojana
दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन को लेकर महिलाएं काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं। योजना की शुरुआत के 36 घंटे के भीतर 1.35 लाख महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया है। इस योजना के तहत लगभग 17 लाख आवेदन आने का अनुमान है। योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, जिसमें से 1,000 रुपये सीधे मिलेंगे जबकि 1,500 रुपये तीन साल की एफडी में जमा होंगे।

चौंका रहे आवेदन के आंकड़े

दिल्ली सरकार ने रविवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े साझा किए। सरकार ने बताया कि दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू होने के एक दिन बाद ही 1.35 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। रविवार रात 8 बजे तक 1,35,048 रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके थे। पोर्टल पर 9,660 आवेदन अंतिम रूप से जमा किए गए थे।

ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये दिए हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना विधानसभा चुनावों के दौरान BJP के मुख्य वादों में से एक है।

सांसद या विधायक की सिफारिश, क्या क्राइटेरिया?

दिल्ली योजना के लिए 21 से 60 साल की उम्र की ऐसी महिलाएं आवेदन करने की पात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये तक है। आवेदक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक से सिफारिश लेनी होगी।

किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

वे महिलाएं जो पहले से किसी अन्य योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं, उनको दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। टैक्स देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, 3 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को भी योजना का पात्र नहीं माना गया है। सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत वाले परिवार की महिलाएं को भी योजना से बाहर रखा गया है। चार पहिया वाहन रखने वाली महिलाएं भी योजना की पात्र नहीं हैं। उन महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है जिनके परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। यही नहीं आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

कितनी रकम मिलेगी?

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। 1,000 रुपये सीधे मिलेंगे जबकि 1,500 रुपये तीन साल की एफडी में जमा होंगे। सोमवार से योजना के आवेदन में तेजी आने की उम्मीद है।

विधायकों ने लगाए कैंप

दिल्ली सरकार के अनुसार, इस योजना में आवेदन के लिए एक तरफ जहां पोर्टल शुरू किया गया है तो दूसरी तरफ डीएम और विधायक कार्यालय में भी यह आवेदन किए जाएंगे। कई विधायकों ने इसके लिए अपने कार्यालय में कैंप बना दिए हैं। अन्य विधायकों की ओर से जल्द इसे शुरू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के मौके पर 2500 रुपये की पहली किश्त महिलाओं के लिए जारी कर सकती हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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