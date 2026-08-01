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काम की बात: दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म आज से भरे जाएंगे, किन चीजों की पड़ेगी जरूरत; देखें पूरी लिस्ट

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Lakshmi Yojana : दिल्ली की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने वाली ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। इस योजना के लिए कौन-कौन महिलाएं पात्र होंगी और किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी इसकी जानकारी यहां दी गई है।

Delhi Lakshmi Yojana
दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Delhi Lakshmi Yojana : दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का औपचारिक शुभारंभ आज होने जा रहा है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी पहली किस्त रक्षाबंधन पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 11 बजे गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय (पूर्व) में आयोजित विशेष कार्यक्रम में योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं कुछ पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगी। इसके बाद अन्य पात्र महिलाओं के आवेदन भी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाने शुरू हो जाएंगे।

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21 से 60 वर्ष की महिलाएं होंगी पात्र

दिल्ली में भाजपा की सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को बीते मंगलवार को मंजूरी दी थी। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, जिन महिलाओं के तीन बच्चे हैं और जो ऐसे परिवारों से आती हैं, जिनकी सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

सरकार के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

'दिल्ली लक्ष्मी योजना' से महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी नई मजबूती : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन कर रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं से किया गया अपना महत्वपूर्ण वादा अब धरातल पर उतार दिया है और 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' महिलाओं के सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देने वाली योजना है। दिल्ली सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है ताकि पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ शीघ्र और सुगमता से पहुंच सके।

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पात्रता की प्रमुख शर्तें

● पिछले 10 वर्षों से दिल्ली निवासी

● पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक

● परिवार में कोई सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी नहीं

● परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं

● परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं

● आवेदक महिला परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हो

आवेदन के लिए ये दस्तावेज लाएं साथ

● आधार कार्ड एवं लिंक मोबाइल नंबर

● वोटर आईडी

● बैंक पासबुक

● राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

● 2 पासपोर्ट साइज फोटो

● वार्षिक आय का विवरण

● ABHA ID/APAAR ID (यदि उपलब्ध हो)

● बिजली / गैस / पानी का बिल साथ लाएं

● पैन कार्ड

मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य है

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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