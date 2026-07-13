दिल्ली में 2500 रुपये वाली स्कीम पर खुशखबरी आ गई, नाम भी बदला गया; 4 शर्तें लगाईं
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदल दिया है। अब इसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना को दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के दिन से लागू कर सकती है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना, जी हां यही उस स्कीम का नाम है, जिसके तहत राजधानी की लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की राशि मिलने जा रही है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदकर आधिकारिक रूप से इसे 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' कर दिया है। रेखा गुप्ता सरकार ने नए नामकरण पर अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही इस योजना को अगले महीने लॉन्च किए जाने की खुशखबरी भी सामने आई है।
इस साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस स्कीम का वादा किया था। आम आदमी पार्टी (आप) अभी तक महिलाओं के खाते में पैसे नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकार को घेरती रही है। एक अनुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाला महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को लागू करेगा।
दिल्ली लक्ष्मी योजना की क्या शर्तें
शुरुआती तौर पर दिल्ली लक्ष्मी योजना की कुछ शर्तें सामने आई हैं, जिनका पालन करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा।
किस उम्र की महिलाओं को लाभ- दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा।
दिल्ली में 10 साल से निवासी: दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हैं।
साफ हो रिकॉर्ड: योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।
आमदनी की सीमा क्या: दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
पोर्टल-ऐप पर रजिस्टेशन के बाद मिलेगा पैसा
दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया है और मोबाइल ऐप शुरू करने की योजना भी है। सरकार की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन कराना होगा। कुछ साधारण दस्तावेज भी देने होंगे और वेरिफिकेशन के बाद महिलाओं को हर महीने उनके अकाउंट में 2500 रुपये मिलेंगे।
क्या-क्या डॉक्युटमेंट लगेगा
सूत्रों के मुताबिक, महिलाओं को आधार कार्ड के अलावा परिवार का आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा लाभार्थी का बैंक डिटेल और बैंक और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर भी चाहिए।
चुनाव में मिला था इस वादे का लाभ
भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके करीब ढाई दशक बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा को भाजपा की जीत की वजहों में से एक माना गया था। आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार रहते वह इसे लागू नहीं कर पाई। एक बार फिर सरकार बनने पर केजरीवाल ने 2100 रुपये मासिक सहायता देने का ऐलान किया था और इसके लिए पार्टी के स्तर पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की गई थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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