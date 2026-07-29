Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: Delhi Lakshmi Yojana: हर महीने 2500 मिलेंगे, लेकिन पूरे पैसे जेब में नहीं आएंगे; जानें सरकार का फॉर्मूला

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन पूरी राशि नकद के रूप में नहीं मिलेगी। सरकार ने भुगतान के लिए दो विकल्प तय किए हैं। जानिए कैसे मिलेंगे रुपये।

Delhi Lakshmi Yojana: हर महीने 2500 मिलेंगे, लेकिन पूरे पैसे जेब में नहीं आएंगे; जानें सरकार का फॉर्मूला
महिलाओं के साथ सेल्फी लेंती सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत रेखा सरकार राजधानी की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हर महीने पूरी रकम सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी और आप उसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार ने पैसे देने का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें पूरी राशि नकद के रूप में उपलब्ध नहीं होगी। आइए समझते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है और महिलाओं को पैसे किस तरह मिलेंगे।

सबसे पहले समझिए, सरकार ने क्या विकल्प दिए हैं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के लिए दो विकल्प होंगे।

  • पहला विकल्प यह है कि हर महीने मिलने वाले 2500 रुपये में से 1500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएंगे। वहीं 1000 रुपये सीबीडीसी (CBDC) डिजिटल रुपया वॉलेट में दिए जाएंगे। यानी इस विकल्प में पूरी रकम नकद के रूप में हाथ में नहीं आएगी।
  • दूसरे विकल्प में महिला चाहे तो पूरी 2500 की राशि RD या FD में जमा करा सकती है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें पूंजी तैयार करने में मदद करना है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में हर महीने 2500 रुपये किसे मिलेंगे? जानिए कब तक आएंगे पैसे?

डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कैसे होगा?

सरकार के मुताबिक, डिजिटल वॉलेट में मिलने वाले 1000 का इस्तेमाल भी कहीं भी नहीं किया जा सकेगा। यह राशि केवल सरकार द्वारा तय ‘नेगेटिव लिस्ट’ के आधार पर अनुमत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में ही इस्तेमाल की जा सकेगी। यानी इस पैसे से क्या खरीदा जा सकेगा और क्या नहीं, इसके लिए सरकार अलग से नियम तय करेगी।

सरकार ने ऐसा मॉडल क्यों बनाया?

दिल्ली सरकार का कहना है कि योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। इसी वजह से एक विकल्प में बचत (RD/FD) और दूसरे में डिजिटल रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि महिलाएं भविष्य के लिए पूंजी भी तैयार कर सकें और सहायता राशि का उपयोग जरूरत की चीजों पर हो।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2500 रुपये पाने के नियम बदल गए, जानिए पहले क्या था और अब क्या हो गया?

1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

Delhi Lakshmi Yojana से जुड़ी कुछ अहम बातें

  • दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।
  • इसके लिए सरकार अलग पोर्टल लॉन्च करेगी।
  • सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन (28 अगस्त) के मौके पर पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त जारी कर दी जाए।
  • योजना का लाभ 21 से 60 साल की उन महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम है।
  • सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 17 लाख से अधिक महिलाओं को फायदा होगा।

ध्यान दीजिए, इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

  • जो महिलाएं पहले से किसी दूसरी सरकारी आर्थिक सहायता या पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं।
  • आयकरदाता हैं, जीएसटी रिटर्न दाखिल करती हैं।
  • सरकारी या पीएसयू कर्मचारी हैं या ऐसे परिवार से हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है या सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है।
  • तीन से अधिक जीवित बच्चों की माताओं और आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।