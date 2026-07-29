काम की बात: Delhi Lakshmi Yojana: हर महीने 2500 रुपये किसे मिलेंगे, जानें रजिस्ट्रेशन डेट और कब तक आएंगे पैसे?
Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानिए योजना की पात्रता, आय सीमा, आवेदन प्रक्रिया, किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा और पैसे किस तरह दिए जाएंगे।
Delhi Lakshmi Yojana: खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। राजधानी दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को 2500 रुपये महीने का लाभ मिलने वाला है। ये दावा दिल्ली सरकार ने किया है, क्योंकि रेखा सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना (Delhi Lakshmi Yojana) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ही महिलाओं को हर महीने ये रुपये दिए जाएंगे। क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं? अगर हां, तो पहले जान लीजिए कौन आवेदन कर सकता है? रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे और किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा? योजना से जुड़ी हर जरूरी बात जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, कब तक मिलेगी पहली किस्त
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। आवेदन सरकार के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य रक्षाबंधन (28 अगस्त) तक योजना की पहली किस्त जारी करने का है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है।
- केवल 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा?
सरकार ने कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें वे महिलाएं शामिल हैं जो इन केटेगरी के अंतर्गत आती हैं।
- पहले से किसी अन्य सरकारी आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं।
- आयकर देने वाली महिलाएं,
- जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार
- सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार
- जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है।
- जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है।
- जिन महिलाओं के तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अब समझिए आखिर पैसे कैसे मिलेंगे?
सरकार ने लाभार्थियों के लिए दो विकल्प तय किए हैं।
- पहले विकल्प में 1500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट (Digital Rupee Wallet) में दिए जाएंगे। इन पैसों का इस्तेमाल उपयोग केवल सरकार द्वारा तय वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा।
- दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 की राशि RD या FD में जमा कराई जाएगी।
शुरुआत में तीन साल चलेगी योजना
दिल्ली सरकार ने फिलहाल इस योजना को तीन साल के लिए मंजूरी दी है। इसके बाद योजना की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।
चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी
दिल्ली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधानसभा चुनाव के प्रमुख वादों में शामिल थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है। अगर तय समय के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है, तो पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त रक्षाबंधन के मौके पर पहुंच सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
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