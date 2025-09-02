मेट्रो स्टेशन पर महिला के कैश-गहने चुराने वाली चोरनियां पकड़ी गईं, तीनों तक ऐसे पहुंची पुलिस

पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) कुशल पाल सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को टीम ने सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से तीनों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने के गहने और 2,500 रुपये बरामद किए।

दिल्ली के लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर एक महिला के गहने और कैश चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता राखी छाबड़ा ने 30 अगस्त को एक E-FIR दर्ज कराई थी,जिसमें उन्होंने बताया कि उनके सोने के गहने,कुछ नकदी और जरूरी कागजात 24 अगस्त को चोरी हो गए थे।

पुलिस टीम ने मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तीन महिलाओं की पहचान की,जो शिकायतकर्ता के आस-पास संदिग्ध रूप से घूम रही थीं। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान संजना (22), संध्या (20) और जाह्नवी (22) के रूप में हुई है,ये सभी शादीपुर की कठपुतली कॉलोनी की रहने वाली हैं।

पुलिस उपायुक्त (मेट्रो) कुशल पाल सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को टीम ने सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से तीनों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए सोने के गहने और 2,500 रुपये बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार,ये महिलाएं अक्सर भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रियों को निशाना बनाती हैं। वे कमज़ोर यात्रियों की पहचान करती हैं और भीड़ का फायदा उठाकर उनके बैग या पर्स से कीमती सामान निकालकर अगली स्टेशन पर तुरंत उतर जाती हैं।