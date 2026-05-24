बेफिक्र करें शॉपिंग; सामान उठाएगा 'कैरीमैन', दिल्ली का अनोखा स्टार्टअप वायरल
दिल्ली के एक स्टार्टअप ने लाजपत नगर मार्केट में एक अनोखी सर्विस शुरू की है। इसके तहत लोग 149 रुपये प्रति घंटे की दर पर एक 'कैरीमैन' रख सकते हैं जो शॉपिंग के सामान उठाएगा और आपकी मदद करेगा।
दिल्ली के चर्चित लाजपत नगर मार्केट में भीड़-भाड़ और थका देने वाली शॉपिंग को आसान बनाने के लिए एक स्टार्टअप ने अनोखी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अब खरीदार बैग उठाने, लाइन में खड़े होने, मेट्रो तक गाइड करने और भीड़-भाड़ वाली शॉपिंग के दौरान फोल्डेबल कुर्सियों की सुविधा पाने के लिए 149 प्रति घंटे के हिसाब से एक असिस्टेंट रख सकते हैं। लाजपत नगर मार्केट की यह एक अनोखी सर्विस अब वायरल हो रही है। यूजर्स इस सेवा को लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ का तो यह भी कहना है कि इस पहल से तो शॉपिंग के दौरान हस्बैंड की जॉब खतरे में पड़ जाएगी।
'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्टअप ने इस सर्विस को 'कैरीमेन' नाम से लॉन्च किया है। 'कैरीमेन' सर्विस की वायरल हो रही तस्वीर में एक शख्स किसी कस्टमर महिला के साथ नजर आ रहा है। उस शख्स की टी-शर्ट पर 'कैरीमेन' लिखा नजर आ रहा है। बताया जाता है कि स्टार्टअप ने 'आप शॉपिंग करें। हम सामान कैरी करेंगे।' के आइडिया पर 'कैरीमेन' सेवा को लॉन्च की है। 'कैरीमेन' सेवा के तहत उपलब्ध शख्स का काम भीड़ी भरे बाजार में शारीरिक थकान को कम करना और कस्टमर्स को उनके शॉपिंग बैग उठाने के साथ ही उनकी मौके की जरूरत के आधार पर मदद पहुंचाना है।
149 रुपये प्रति घंटे की रेट पर मिलेगा कैरीमेन
'कैरीमेन' सेवा के तहत आप भीड़ भरे बाजार में शॉपिंग के दौरान 149 रुपये प्रति घंटे की दर पर एक हेल्पर या असिस्टेंट किराए पर ले सकते हैं। स्टार्टअप का फंडा सीधा है कि आप बेफिक्र होकर शॉपिंग करिए। सामान उठाने का सारा काम इन हेल्पर्स पर छोड़ दें। 'कैरीमेन' नाम का ट्रेंड असिस्टेंट शॉपिंग के दौरान आपके भारी बैग उठाएगा, लाइनों में आपके लिए खड़ा भी होगा, बैठने की जगह ढूंढेगा और जरूरत पड़ने पर आपके लिए फोल्डेबल कुर्सी भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह आपको मेट्रो तक जाने में मदद भी करेगा। यह आपकी जरूरत के आधार पर आपकी हर मदद करने के लिए तत्पर रहेगा।
जरूरत को देख बनाया स्टार्टअप
'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह का स्टार्टअप खोलने का आइडिया इसके संस्थापकों को भीड़ भरे बाजारों में शॉपिंग के थका देने वाले अनुभवों से आया। खासकर तब जब वे लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और चांदनी चौक जैसे बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि 'कैरीमेन' की अधिकांश बुकिंग खासकर बुजुर्ग महिलाओं ने की। लेकन माना जा रहा है कि यह पहल प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ शॉपिंग करने वाले माता-पिता के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। यह पहल उनके लिए भी मदद करेगी जिनके अभिभावक कामकाज की व्यस्तताओं के चलने शॉपिंग कराने नहीं पहुंच पाते।
कैरीमेन को मुहैया कराईं ये चीजें
कैरीमेन के संस्थापकों का कहना था कि भीड़ भरे बाजार में उन्होंने देखा कि कई खरीदार खासकर बुजुर्ग मदद ढूंढ रहे थे। ऐसे खरीदारों को बैग ले जाने, बैठने की जगह ढूंढने, खाना ऑर्डर करने या लंबी शॉपिंग के दौरान एक असिस्टेंट के मदद की जरूरत थी। गौर करने वाली बात यह भी कि स्टार्टअप ने कैरीमेन के लिए पोर्टेबल और फोल्ड होने कुर्सियां भी मुहैया कराई हैं। सेवा बुक करने वालों की डिमांड पर कैरीमेन ऐसी कुर्सियों की सुविधा भी कस्टमर को दे सकते हैं। यही नहीं स्टार्टअप की ओर से कैरीमैन के लिए छाते, मोबाइल चार्जिंग सपोर्ट, पावर बैंक भी उपलब्ध कराए गए हैं।
इंटरनेट पर बिजनेस मॉडल को लेकर चर्चाएं तेज
स्टार्टअप की अनोखी सेवा इन दिनों इंटरनेट पर छा गई है। इस सर्विस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं गर्म हैं। वरिष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश ने स्टार्टअप से जुड़ी एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- हाई-एंड मॉल और दुकानों में पर्सनल शॉपर्स तो होते हैं लेकिन कोई भी ऐसी सर्विस नहीं देता। इस तरह के बिजनेस दूसरे शहरों में भी जरूर सफल होंगे। वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक भी किया। किसी ने लिखा कि खतरे में हस्बैंड की नौकरी… एक अन्य ने लिखा- इसे शेयर मत करो यार, मम्मी को पता चला तो वह मुझे हटा देंगी। एक ने सवाल किया- क्या भारत में ऐसा बिजनेस मॉडल सफल हो सकता है?
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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