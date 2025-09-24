नए कलेवर में नजर आएगी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली, जानिए क्या नया कर रही MCD?
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट हवेली को शाहजहानाबाद संग्रहालय और व्याख्या केंद्र में बदलने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के साथ मिलकर काम शुरू किया है। एमसीडी अधिकारियों ने बताया कि यह संग्रहालय शाहजहानाबाद के विकास और संस्कृति को दर्शाएगा। IGNCA ने इस परियोजना को लेने की सहमति दे दी है।
एक वरिष्ठ एमसीडी अधिकारी ने बताया कि हवेली का ढांचा इस साल अप्रैल में पूरा हो गया था। उन्होंने कहा, "IGNCA विरासत ढांचे के अंदर एक संग्रहालय विकसित करेगा। वे गैलरी डिजाइन करेंगे और कलाकृतियों का चयन करेंगे। यह एक टिकट वाला केंद्र होगा।" अधिकारी ने यह भी बताया कि IGNCA के सदस्य सचिव परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले स्थल का निरीक्षण करेंगे।
अधिकारी ने यह भी बताया कि संग्रहालय में पहली मंजिल पर एक सार्वजनिक सभा स्थल, ऑडियो-विजुअल रूम और एक कैफेटेरिया होगा। “पहले, हवेली का उपयोग नगर निगम के औषधालय के रूप में किया जाता था और बाद में यह एक गोदाम बन गई। पहले चरण में, हवेली में बुनियादी मरम्मत का काम किया गया और अब जीर्णोद्धार, बिजली और सिविल का काम पूरा हो गया है।” पहली मंजिल की गैलरी में 3D मॉडल होंगे जो पुराने समय के दृश्यों को दर्शाएंगे, जैसे हवेली के आंगन, पतंग उड़ाना और कबूतरबाजी, जो मुगल शासन के दौरान मनोरंजन के लोकप्रिय रूप थे। हवेली में 2003 में बुनियादी मरम्मत हुई थी, लेकिन बाद में इमारत खराब हो गई और जर्जर हालत में आ गई थी।
केंद्र सरकार ने 2017 में इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ₹4.22 करोड़ आवंटित किए थे, और INTACH को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एमसीडी की योजना के अनुसार, भूतल पर दूसरी गैलरी दिल्ली के इतिहास पर केंद्रित होगी, जिसमें एक समयरेखा और एक टच स्क्रीन पर इंटरैक्टिव मैप होगा। यह मैप पूरे शहर के विरासत स्थलों के बारे में जानकारी देगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भूतल पर मुगल काल और शाहजहानाबाद की वर्तमान संस्कृति, भाषा, भोजन और रीति-रिवाजों पर दो और स्थायी प्रदर्शनियां भी होंगी।
इसके अलावा, संग्रहालय में लाल किला, जामा मस्जिद, टाउन हॉल, पारंपरिक हवेलियों और विभिन्न धर्मों के मंदिरों की प्रतिकृतियां भी होंगी। INTACH की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, एक बार तैयार होने पर, संग्रहालय में शाहजहानाबाद के इतिहास को फिर से जीवंत करने के लिए कलाकृतियां, शिल्प, कथात्मक पैनल, डिजिटल डेटाबेस और ऑडियो-विजुअल उपकरण होंगे। शहर की योजना के विकास को उजागर करने के लिए शहर के मॉडल को रखने के लिए विशेष गैलरी बनाई गई हैं। साथ ही, घंटाघर जैसे ऐतिहासिक ढांचों के डिजिटल पुनर्निर्माण और डाइओरामा के माध्यम से अतीत के दृश्यों को जीवंत किया जाएगा। IGNCA के एक अधिकारी ने इस विकास की पुष्टि की लेकिन उन्होंने HT के संपर्क करने पर कोई टिप्पणी नहीं की।