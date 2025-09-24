लाडली योजना के लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट देगी दिल्ली सरकार; कब आएंगे पैसे?
दिल्ली सरकार 'लाडली योजना' के तहत 1 अक्टूबर को लगभग 40 हजार लाभार्थियों के खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है।
दिल्ली सरकार 'लाडली योजना' के लगभग 40 हजार लाभार्थियों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर को लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह राशि एक ही क्लिक में ट्रांसफर की जाएगी।
अधिकारी ने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एक क्लिक के जरिए धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इस साल की शुरुआत में महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली योजना के उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलावार अभियान शुरू किया था।
लाडली योजना 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई थी। इसका मकसद सावधि ट्रांसफर के रूप में आर्थिक मदद प्रदान करके दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को सशक्त बनाना है। योजना के तहत अस्पतालों में जन्म पर 11 हजार रुपये, घर पर जन्म के मामले में 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत कक्षा 1, 2, 6, 9 और 10 में प्रवेश पर 5,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है।
यह योजना केवल दिल्ली में जन्म लेने वाली उन लड़कियों के लिए उपलब्ध है जिनके पैरेंट्स की वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यही नहीं जो बच्चियां कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली में रह रही हैं। आर्थिक मदद परिवार की दो बेटियों तक ही सीमित हैं। बच्ची का दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगर परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकन होना जरूरी है।
बता दें कि लाडली योजना की जमा राशि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जमा की जाती है। यह लाभार्थी बच्ची को पढ़ाई के अनुसार चरणों में जारी की जाती है। मैच्यौरिटी अमाउंट ब्याज समेत लड़की के 10वीं कक्षा पूरी करने या 18 साल की होने पर प्राप्त की जा सकती है। इस रकम का उपयोग उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कोई सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए किया जा सकता है।