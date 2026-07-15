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काम की बात: दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होंगी 56 स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें, जानिए रूट और टाइम

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए 28 व्यस्त रूटों पर 56 विशेष इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। इनमें 30 लेडीज स्पेशल और 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें शामिल हैं। बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, बस मार्शल और पिंक स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाएं होंगी। इनका संचालन पीक आवर्स में किया जाएगा।

दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू होंगी 56 स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें, जानिए रूट और टाइम

दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिला यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) महिलाओं के लिए विशेष रूप से 56 इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इनमें कामकाजी महिलाओं के लिए 30 लेडीज स्पेशल और छात्राओं के लिए 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल (U-SPL) बसें शामिल होंगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, ये बसें राजधानी के 28 सबसे व्यस्त रूटों पर चलाई जाएंगी। योजना का उद्देश्य सुबह और शाम के पीक आवर्स में महिलाओं को भीड़भाड़ से राहत देते हुए सुरक्षित और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है।

किन रूटों पर और कब चलेंगी बसें?

  • 30 लेडीज स्पेशल बसें दिल्ली के प्रमुख कार्यालय क्षेत्रों, व्यावसायिक इलाकों, संस्थागत केंद्रों और महत्वपूर्ण मेट्रो इंटरचेंज को जोड़ेंगी।
  • ये बसें सुबह 7:52 बजे से 9:00 बजे और शाम 4:32 बजे से 6:15 बजे के बीच किया जाएगा, ताकि ऑफिस आने-जाने वाली महिलाओं को सुविधा मिल सके।

वहीं, 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बसें दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों को नजफगढ़, रोहिणी, जनकपुरी, मुंडका, मयूर विहार, कालकाजी, पल्ला और धौलाकुआं जैसे रिहायशी इलाकों से जोड़ेंगी। इससे छात्राओं की यात्रा अधिक सुरक्षित और आसान होने की उम्मीद है।

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सुरक्षा पर रहेगा खास फोकस

सरकार के अनुसार, सभी बसें 100 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) से जुड़े पैनिक बटन, लो-फ्लोर रैंप और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल या महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। बसों की अलग ब्रांडिंग होगी और इन्हें पिंक स्मार्ट कार्ड प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा, जिससे पात्र महिला यात्रियों को कैशलेस और मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

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क्या बोले परिवहन मंत्री?

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। यह विशेष बस नेटवर्क राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों और महिला यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के जरिए सरकार सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, समावेशी और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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