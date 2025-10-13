delhi kishanganj house cylinder blast after gas leak walls collapsed 5 injured know full details

दिल्ली के इस इलाके में घर में फटा सिलेंडर, 5 घायल, दो कमरों की दीवारें भी ढह गईं

दिल्ली के किशनगंज इलाके में प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास आज हादसा हो गया। यहां एक घर में गैस लीक होने के चलते सिलेंडरमें ब्लास्ट में 5 लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि इससे रसोईघर की दीवारें और उससे सटे कमरे की दीवारें ढह गईं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान , नई दिल्ली Mon, 13 Oct 2025 02:42 PM