Kisan Mahapanchayat LIVE : दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होगी बड़ी किसान महापंचायत, इन रास्तों से रहें दूर

Kisan Mahapanchayat in Delhi Live Updates : दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) होने जा रही है। किसान महापंचायत सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके मद्देजनर दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी सुरक्षा के कड़े बंदोस्त किए गए हैं। किसान आंदोलन की कमान संभालने वाले संगठन ने किसानों और मजदूरों से बड़ी संख्या में दिल्ली आने की अपील की है। इसे देखते हुए पुलिस ने भी आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। दिल्ली पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ किसान महापंचायत आयोजित करने की मंजूरी दी है। पुलिस ने किसानों को 5,000 से अधिक संख्या में एकत्र नहीं होने, ट्रैक्टर नहीं लाने और रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने को कहा है। महापंचायत के दौरान शरारती तत्व कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश न करें, इसके लिए स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। महापंचायत के दौरान कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

60 हजार लोगों के आने की संभावना, इन रास्तों पर रहेगा जाम

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के आसपास भी यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम में लगभग 60 हजार के लोगों के आने की संभावना है। इसके चलते इस पूरे क्षेत्र में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक यातायात प्रभावित रह सकता है। भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, जोर बाग रोड, दयाल सिंह-सीजीओ रोड, डीएवीपी रोड-जेएलएन रोड, एससीआरओ कॉम्प्लेक्स रोड, स्कोप कॉम्प्लेक्स रोड, बारापूला इलेवेटेड रोड, लाला लाजपत राय मार्ग-लोधी रोड क्रॉसिंग, जेएलएन रोड-भीष्म पितामह रोड क्रॉसिंग, महर्षि रमन मार्ग- लोधी रोड-भीष्म पितामह मार्ग क्रॉसिंग, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड आदि पर यातायात प्रभावित रहेगा।

Traffic Advisory



In view of Farmers’ Mahapanchayat on 14.03.2024 at Ramlila Ground, traffic restrictions will be effective.



Please follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/438mr3j9Fc