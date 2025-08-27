Delhi Kicks Off Stray Dog Sterilization and Vaccination Drive Following SC Directive दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए नया अभियान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा कदम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए नया अभियान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा कदम

दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नसबंदी और टीकाकरण का बड़ा अभियान शुरू किया है, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 11:00 AM
दिल्ली की सड़कों पर अब आवारा कुत्तों के लिए एक नई सुबह शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने एबीसी नियम 2023 के तहत एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा, ताकि उनकी आबादी को कंट्रोल करने के साथ-साथ इंसानों और जानवरों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके।

लखनऊ मॉडल है देश के लिए एक मिसाल

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के ABC प्रोग्राम को देशभर के लिए एक बेंचमार्क घोषित किया है। इस मॉडल का मूल मंत्र है- 'पकड़ो, नसबंदी करो, टीका लगाओ और वापस छोड़ो।' यह तरीका न सिर्फ मानवीय है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी कारगर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे आवारा कुत्तों के लिए खास फीडिंग जोन और हेल्पलाइन शुरू करें। लखनऊ में ये तरीके सालों से कामयाबी के साथ लागू हो रहे हैं और अब इसे पूरे देश में अपनाने की तैयारी है।

दिल्ली में क्या होगा खास?

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में मौजूद 78 सरकारी पशु अस्पतालों में से 24 को टीकाकरण केंद्रों में बदला जाएगा। दिल्ली में करीब 8 लाख आवारा कुत्तों की आबादी है और इस अभियान में उनकी नसबंदी और रेबीज जैसे खतरनाक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी जगह वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन, अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रस्त है या आक्रामक व्यवहार दिखाता है, तो उसे सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों को अलग शेल्टर या पाउंड में रखा जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली में एनजीओ, जानवरों के प्राइवेट अस्पताल और वॉलंटियर्स भी इस अभियान में शामिल होंगे। ये सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, जो न सिर्फ कुत्तों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी सुरक्षित और मानवीय हो।

शिमला की अनोखी पहल

दूसरी ओर, देश के सबसे पुराने नगर निगमों में से एक, शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (SMC) ने भी आवारा कुत्तों के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। शिमला में अब कुत्तों को GPS-युक्त QR कोड कॉलर पहनाए जा रहे हैं। इन कॉलर को स्कैन करने पर कुत्ते की लोकेशन, टीकाकरण की स्थिति और अन्य जानकारी मिलेगी। शिमला के मेयर सुरिंदर चौहान ने बताया, 'हमारा लक्ष्य रेबीज से होने वाली मौतों को कम करना और लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है। अब तक 2000 कुत्तों को टीके लगाए जा चुके हैं। आक्रामक कुत्तों को पहचानने के लिए उनके कॉलर पर लाल टैग लगाया जाएगा।'

यह पहल इतनी अनोखी है कि गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, पटियाला और हिमाचल के रामपुर जैसे क्षेत्रों की संस्थाएं भी इससे जुड़ रही हैं। मेयर ने दावा किया कि यह प्रोग्राम देश में पहली बार कुत्तों की जनगणना भी तैयार करेगा, जिसमें हर कुत्ते का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। कार्यक्रम के अंत में हिमाचल के मुख्यमंत्री इसे औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने साफ निर्देश दिए हैं कि रेबीज से ग्रस्त या आक्रामक कुत्तों को छोड़कर बाकी सभी को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जाए। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने पर भी रोक लगाई है और MCD को हर वार्ड में खास फीडिंग स्पॉट बनाने का आदेश दिया है।