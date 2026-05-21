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महिला के लिए कैसे अपने नाम के साथ पति सरनेम जोड़ना बना मुसीबत? हक पाने को लड़ी कानूनी लड़ाई

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक महिला द्वारा अपने नाम के साथ पति का सरनेम जोड़ने पर बीमा कंपनी ने नाम में अंतर का हवाला देकर उसकी जीवन बीमा पॉलिसी की लाखों रुपये की रकम रोक दी। इसके बाद उस महिला ने अपना हक पाने के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

महिला के लिए कैसे अपने नाम के साथ पति सरनेम जोड़ना बना मुसीबत? हक पाने को लड़ी कानूनी लड़ाई

शादी के बाद महिला का अपने नाम के साथ पति का सरनेम जोड़ना एक सामान्य सामाजिक परंपरा है, लेकिन दिल्ली की एक महिला के लिए यही परंपरा और बदलाव एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया। बीमा कंपनी ने सिर्फ नाम में अंतर का हवाला देकर महिला की मैच्योर हुई जीवन बीमा पॉलिसी की लाखों रुपये की राशि रोक दी। इसके चलते महिला को इंसाफ पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में उसकी जीत हुई और उसके हक में फैसला सुनाया गया।

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उपभोक्ता के वैध दावे को रोका नहीं जा सकता : आयोग

उत्तर-पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा कंपनी को ब्याज सहित पूरी बीमा राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा और सदस्य आदर्श नैन की बेंच ने महिला का पक्ष सुनने के बाद अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि तकनीकी कारणों का सहारा लेकर उपभोक्ता के वैध दावे को रोका नहीं जा सकता।

महिला ने 2012 में खरीदी थी बीमा पॉलिसी

यह मामला दिल्ली के यमुना विहार में रहने वाली प्रीति विंडलेश की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने 24 दिसंबर 2012 को आईएनजी लाइफ से एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। आईएनजी लाइफ बाद में एक्साइड लाइफ और फिर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मर्ज हो गई थी। दिसंबर 2023 में पॉलिसी के मैच्योर होने पर कंपनी ने उनके नाम 5,12,069 रुपये का एक चेक जारी किया। हालांकि, चेक उपभोक्ता के पुराने नाम ‘प्रीति’ पर जारी किया गया, जबकि शादी के बाद उन्होंने अपने नाम में पति का सरनेम जोड़कर इसे ‘प्रीति विंडलेश’ कर लिया था और अन्य दस्तावेज में भी यही नाम अपडेट करा लिया था।

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नाम में अंतर के आधार पर रिजेक्ट गया था चेक

महिला ने जब बीमा राशि के चेक को अपने कोटक महिंद्रा बैंक खाते में जमा किया तो नाम में अंतर होने के कारण उसे लौटा दिया गया। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता आयोग में इसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने महिला की शिकायत सुनने के बाद बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया कि वह 5.12 लाख रुपये की पूरी बीमा राशि शिकायत दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करे। इसके अलावा महिला को मानसिक उत्पीड़न के लिए अलग से 45 हजार और मुकदमे के खर्च के रूप में 20 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट - निखिल पाठक

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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