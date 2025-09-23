बीवी को भगाया; इसलिए महिला को काट डाला, दिल्ली के ख्याला कांड में बड़ा खुलासा

दिल्ली के ख्याला इलाके में मंगलवार को एक शख्स ने एक महिला की चापड़ से वार कर से हत्या कर दी। बताया जाता है कि जब महिला को बचाने के लिए उसकी जेठानी पहुंची तो आरोपी ने उस पर और पीड़िता की बेटी पर भी हमला कर दिया। आरोपी ने युवती की उंगली काट दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इस वारदात को इस वजह से अंजाम दिया क्यों कि उसे शक था कि महिला ने उसकी पत्नी को किसी और शख्स के साथ भाग जाने में मदद की थी।