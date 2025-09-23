Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi khyala murder case man hacked his sister in law to death chopped niece finger
बीवी को भगाया; इसलिए महिला को काट डाला, दिल्ली के ख्याला कांड में बड़ा खुलासा
दिल्ली के ख्याला इलाके में एक शख्स ने उसकी पत्नी की दूसरे से शादी कराने वाली महिला की चापड़ से हमला कर हत्या कर दी। मंगलवार सुबह हुई वारदात के दौरान महिला को बचाने आई उसकी जेठानी और बेटी पर भी आरोपी ने हमला किया।
Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 09:31 PM
दिल्ली के ख्याला इलाके में मंगलवार को एक शख्स ने एक महिला की चापड़ से वार कर से हत्या कर दी। बताया जाता है कि जब महिला को बचाने के लिए उसकी जेठानी पहुंची तो आरोपी ने उस पर और पीड़िता की बेटी पर भी हमला कर दिया। आरोपी ने युवती की उंगली काट दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इस वारदात को इस वजह से अंजाम दिया क्यों कि उसे शक था कि महिला ने उसकी पत्नी को किसी और शख्स के साथ भाग जाने में मदद की थी।
