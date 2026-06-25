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दिल्ली में 15 साल के लड़के ने सहकर्मी को कैंची से गोदकर मार डाला, गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ाया था मजाक

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की इस घटना से हर कोई हैरान है, आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई कैसे हत्या कर सकता है। घटना दिल्ली के ख्याला इलाके की है, जहां नाबालिग लड़के ने अपने साथ काम करने वाले युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी है। 

दिल्ली में 15 साल के लड़के ने सहकर्मी को कैंची से गोदकर मार डाला, गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ाया था मजाक

दिल्ली के ख्याला इलाके में गर्लफ्रेंड को लेकर लगातार मजाक उड़ाए जाने से नाराज 15 साल के नाबालिग लड़के ने अपने सहकर्मी की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक पर भी उसने हमला कर दिया। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के भीतर किशोर को पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कैंची बरामद कर ली।

फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे दोनों

पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि 28 वर्षीय फिरोज ख्याला स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में ही रहता था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 24 जून को सुबह गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को गंभीर हालत में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि कुछ देर बाद 28 वर्षीय अख्तर अली भी भर्ती मिला, जिसके पैर में धारदार हथियार से चोट लगी थी।

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गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ाता था मजाक, हो चुकी थी कहासुनी

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच के दौरान घायल अख्तर अली ने पुलिस को बताया कि वह, मृतक फिरोज और 15 वर्षीय नाबालिग एक ही फैक्टरी में काम करते और वहीं रहते थे। नाबालिग की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे लेकर फिरोज अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी हो चुकी थी।

फिर मजाक किया तो सीने में कर दिए ताबड़तोड़ हमले

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 जून की सुबह करीब साढ़े छह बजे दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसी दौरान किशोर ने कैंची उठाकर फिरोज के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। अख्तर ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके पैर पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।

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घायल अख्तर ने फैक्टरी मालिक अरबाज खान को घटना की जानकारी दी। इसके बाद फिरोज को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए।

हत्या के मामले में दर्ज हुई FIR, नाबालिग गिरफ्तार

ख्याला थाना पुलिस ने हत्या और घायल करने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय मुखबिरों और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कैंची भी बरामद कर ली गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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