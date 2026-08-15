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दिल्ली का ये रास्ता एक महीने के लिए बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जाने वालों को सलाह

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि डीएमआरसी फेज-4 कॉरिडोर (तुगलकाबाद से एयरोसिटी) के निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 15 सितंबर तक यातायात प्रभावित रहेगा।

दिल्ली का ये रास्ता एक महीने के लिए बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जाने वालों को सलाह
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली के महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर सैनिक फार्म गेट नंबर 2 से एशियन मार्केट के सामने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) पोर्टल बीम का निर्माण कार्य कर रहा है। इस काम के लिए रोड का खानपुर से साकेत मेट्रो के बीच कैरिजवे एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस हिस्से के दोनों तरह का ट्रैफिक एक कैरिजवे से गुजरेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की आशंका जताते हुए वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने की सलाह दी है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि डीएमआरसी फेज-4 कॉरिडोर (तुगलकाबाद से एयरोसिटी) के निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 15 सितंबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। दोनों दिशाओं के वाहनों के लिए एक कैरिजवे ही उपलब्ध रहने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाएगी और खासकर सुबह-शाम पीक ऑवर्स में भारी जाम लगने की आशंका है। ऐसे में वाहन चालक खानपुर टी-पॉइंट से साकेत मेट्रो स्टेशन के बीच एमबी रोड के इस हिस्से से बचें। देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अस्पताल जाने वालों को सलाह दी है कि वह अतिरिक्त समय लेकर घर निकलें।

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ये वैकल्पिक मार्ग अपनाएं

लाडो सराय की ओर से आने वाले वाहनों के लिए के लिए वैकल्पिक मार्ग- लाडो सराय टी-पॉइंट, अणुव्रत मार्ग, टीबी हॉस्पिटल, पीटीएस रेड लाइट, प्रेस एन्क्लेव रोड, शेख सराय रेड लाइट (बीआरटी रोड), खानपुर लाइट एमबी रोड, एमबी रोड।

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खानपुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

खानपुर टी-पॉइंट, बीआरटी कॉरिडोर, शेख सराय टी-पॉइंट, प्रेस एन्क्लेव रोड, पीटीएस टी-पॉइंट, अरबिंदो मार्ग, अणुव्रत मार्ग, लाडो सराय टी-पॉइंट। प्रमोद महाजन रोड और मंदिर मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए प्रेस एन्क्लेव रोड, शेख सराय रेड लाइट (बीआरटी रोड), खानपुर लाइट एमबी रोड, एमबी रोड।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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