दिल्ली से काठमांडू जा रहे विमान में आई खराबी, बंद AC ने छुड़ाए यात्रियों के पसीने, क्या वजह?

Utkarsh Gaharwar एएनआईThu, 11 Sep 2025 03:02 PM
दिल्ली से काठमांडू जाने वाले स्पाइसजेट के विमान में आज यात्रियों की फजीहत हो गई। तकनीकी खराबी के चलते देरी झेल रहे पैसेंजर्स को बिना एसी के विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा। दिल्ली से काठमांडू जा रहे स्पाइसजेट के SG 41 विमान में 100 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें बाद में नीचे उतारा गया। एयरलाइन ने सूचना दी कि विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण देरी हुई है। हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पाइसजेट की उड़ान SG41 को सुबह 8:10 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन पहले इसे 9:30 बजे के लिए टाल दिया गया। विमान ने बिना किसी सूचना के रनवे पर कुछ देर तक रोकना पड़ा, यात्री एक घंटे से अधिक समय तक नॉन-फंक्शनल एयर कंडीशनिंग और घुटन भरी गर्मी को सहन करते रहे। आखिरकार, विमान को वापस पार्किंग बे में लाया गया, जहां चालक दल ने देरी का कारण तकनीकी खराबी बताया। ANI ने बताया कि इसके बाद यात्रियों को विमान से उतरने और पार्किंग क्षेत्र के पास एक बस में इंतजार करने के लिए कहा गया। यह घटना तब हुई है जब स्पाइसजेट एयरलाइंस ने नेपाल में चल रही अशांति के कारण मंगलवार को 10 सितंबर की काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं।

सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में, एयरलाइन ने लिखा कि इसकी जानकारी यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाएगी। एयरलाइन ने कहा कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति के कारण, काठमांडू आने-जाने वाली हमारी उड़ानें 10 सितंबर 25 को रद्द रहेंगी। सभी यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस/ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। फिर से बुकिंग और रिफंड के लिए, कृपया हमारे 24/7 हेल्पलाइन नंबर 91 (0) 124 4983410 / 91 (0) 124 7101600 पर संपर्क करें।