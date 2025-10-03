Delhi Kathmandu Bus Service Resumes as Nepal Stabilizes DTC ने फिर शुरू की दिल्ली-काठमांडू बस सेवा, नेपाल में हालात सामान्य होने के बाद राहत भरी खबर, Ncr Hindi News - Hindustan
DTC ने फिर शुरू की दिल्ली-काठमांडू बस सेवा, नेपाल में हालात सामान्य होने के बाद राहत भरी खबर

नेपाल में सियासी स्थिरता आने के बाद, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की दिल्ली-काठमांडू अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिर से शुरू हो गई है, जो 1167 किलोमीटर का आरामदायक सफर मात्र 2,800 रुपये में कराती है और सप्ताह में छह दिन डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल से चलती है।

Anubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआईFri, 3 Oct 2025 07:52 PM
दिल्ली से काठमांडू के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की अंतरराष्ट्रीय बस सेवा फिर से पटरी पर लौट आई है। नेपाल में कुछ समय पहले मची उथल-पुथल के कारण यह सेवा 10 सितंबर को ठप हो गई थी। उस दौरान एक बस नेपाल में फंस गई थी, लेकिन हालात सामान्य होने और बस के सुरक्षित वापसी के बाद यह सेवा फिर से शुरू हो चुकी है। डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि नेपाल में स्थिति बेहतर होने के बाद हमने सेवा को फिर से शुरू किया और अच्छी बात यह है कि यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई।

नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद शुरू हुई बस सेवा

नेपाल में हाल ही में हुए सियासी बदलाव ने भी इस सेवा की बहाली में अहम भूमिका निभाई। पिछले महीने सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, जिन्होंने एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला। यह बदलाव तब हुआ जब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण भड़के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद के पी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस सियासी स्थिरता ने न केवल नेपाल में शांति बहाल की, बल्कि भारत-नेपाल के बीच इस महत्वपूर्ण बस सेवा को भी नया जीवन दिया।

1167 किमी का नेपाल का रोमांचक सफर

यह बस सेवा दिल्ली से काठमांडू तक 1167 किलोमीटर का सफर तय करती है। किराया मात्र 2,800 रुपये है, जो इस लंबी यात्रा के लिए काफी किफायती है। सप्ताह में छह दिन चलने वाली इस सेवा में डीटीसी की वॉल्वो बसें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती हैं, जबकि नेपाल की मंजुश्री यातायात की मार्को पोलो बसें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सड़क पर उतरती हैं। यह बसें दिल्ली के डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल (दिल्ली गेट के पास) से शुरू होती हैं और यात्रियों को आरामदायक 2x2 सीटिंग के साथ एयर-कंडीशन्ड सफर का अनुभव देती हैं।

रास्ते में पड़ते हैं ये पड़ाव

इस यात्रा में फिरोजाबाद, फैजाबाद, मुगलिंग और सोनौली (भारत-नेपाल सीमा) जैसे निर्धारित पड़ाव शामिल हैं, जहां सीमा शुल्क जांच होती है। यात्रियों को इन पड़ावों के अलावा कहीं और उतरने या चढ़ने की अनुमति नहीं है। भारतीय और नेपाली नागरिकों को वैध फोटो पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट या वोटर आईडी साथ रखना होगा, जबकि विदेशी यात्रियों के लिए पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य है।

पहले भी बंद हो चुकी है बस सेवा

यह बस सेवा 25 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान 23 मार्च को इसे बंद करना पड़ा था। दिसंबर 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया और अब यह सेवा एक बार फिर सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि, अभी इस रूट पर केवल डीजल बसें ही चल रही हैं, क्योंकि CNG या इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध नहीं हैं।