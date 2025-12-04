Hindustan Hindi News
करोल बाग में दुकान से महिला ने पार कर दी 33 लाख की ज्वेलरी, CCTV में पकड़ी गई

करोल बाग में दुकान से महिला ने पार कर दी 33 लाख की ज्वेलरी, CCTV में पकड़ी गई

संक्षेप:

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चोरी सुल्तानपुरी निवासी एक महिला का काम था। उसे उसके घर से पकड़ा गया और उसके पास से चोरी की गई सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई।

Dec 04, 2025 06:34 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि करोल बाग में एक ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी से कथित तौर पर 33 लाख के आभूषण चोरी करने के आरोप में एक 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उसे पकड़ने से पहले 16 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। 21 नवंबर को, एक ज्वेलरी फर्म के मैनेजर ने चोरी की शिकायत दर्ज कराते हुए एक ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराई।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन पहले वह और उनके सहयोगी मरम्मत के काम के लिए करोल बाग गए थे और ई-रिक्शा से अपनी दुकान लौटते समय सोने के आभूषणों से भरा एक बैग खो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चोरी सुल्तानपुरी निवासी एक महिला का काम था। उसे उसके घर से पकड़ा गया और उसके पास से चोरी की गई सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई।

पूछताछ के दौरान, महिला ने बताया कि वह पीड़ितों के साथ उसी ई-रिक्शा में थी। उसने कहा कि उसने देखा कि वह आदमी एक जैकेट पहने हुए था जिस पर एक ज्वेलरी फर्म का लोगो (logo) था, और उसने अंदाजा लगाया कि उसके पास जरूर ज्वेलरी होगी। अधिकारी ने बताया कि जब वह आदमी नहीं देख रहा था, तब उसने उसके बैकपैक के अंदर से एक छोटा बैग चुरा लिया।

