करोल बाग में दुकान से महिला ने पार कर दी 33 लाख की ज्वेलरी, CCTV में पकड़ी गई

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि करोल बाग में एक ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी से कथित तौर पर 33 लाख के आभूषण चोरी करने के आरोप में एक 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उसे पकड़ने से पहले 16 किलोमीटर तक सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। 21 नवंबर को, एक ज्वेलरी फर्म के मैनेजर ने चोरी की शिकायत दर्ज कराते हुए एक ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराई।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन पहले वह और उनके सहयोगी मरम्मत के काम के लिए करोल बाग गए थे और ई-रिक्शा से अपनी दुकान लौटते समय सोने के आभूषणों से भरा एक बैग खो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चोरी सुल्तानपुरी निवासी एक महिला का काम था। उसे उसके घर से पकड़ा गया और उसके पास से चोरी की गई सारी ज्वेलरी बरामद कर ली गई।