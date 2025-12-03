दिल्ली के'स्पेशल-5' तो गजब निकले! पुलिस वर्दी पहनकर दुकान से लूट ले गए 1 करोड़ का सोना

संक्षेप: दिल्ली के करोल बाग इलाके में गुरुवार शाम को पुलिस की वर्दी और सादे कपड़े पहने पांच ठगों ने खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर एक ज्वैलरी वर्कशॉप से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक का 1 किलो से ज्दाया सोना लूटा।

दिल्ली के बिजी करोल बाग इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पांच शातिर ठगों ने पुलिस की वर्दी और सादी ड्रेस का सहार लेकर एक ज्वैलरी वर्कशॉप से एक किलो से ज्यादा सोना लूट लिया। इसकी कीमत पूरे एक करोड़ रुपये से ऊपर है। यह लूट गुरुवार शाम को रची गई और ठग इतने चालाक थे कि जाते-जाते CCTV का DVR भी साथ लेते गए।

कैसे दिया घटना को अंजाम? देव नगर की एक तंग गली में ब्लॉक-2 की चौथी मंजिल पर मदन मंडल नाम का ज्वैलर अपनी छोटी-सी वर्कशॉप चलाता है। शाम करीब 4 बजे पांच लोग वहां पहुंचे। एक ने दिल्ली पुलिस की पूरी वर्दी पहनी हुई थी, बाकी सादे कपड़ों में थे। उन्होंने खुद को इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट का अफसर बताया। इससे मदन और उनके छह-सात कर्मचारी डर गए। कागजात दिखाए, ड्रॉअर खुलवाए, अलमारियां चेक करवाईं। ये सब कुछ 'ऑफिशियल' लग रहा था।

फिर ठगों ने प्रोसेसिंग के लिए रखा करीब 1 किलो 1 ग्राम सोना उठाया और बैग में डाल लिया। जाते-जाते उन्होंने कहा कि ये CCTV का DVR भी हमारे साथ जाएगा, डिपार्टमेंट में चेक होगा। कर्मचारियों ने कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं की।

कैसे खुला राज? जैसे ही ठग बाहर निकले, मदन को शक हुआ। उसने अपने जान-पहचान के एक असली इनकम टैक्स अफसर को फोन लगाया। जवाब सुनते ही उसके होश उड़ गए, जब उन्हें पता चला कि कोई रेड नहीं हुई है। इसके बाद ज्वैलर ने पुलिस को जानकारी दी और प्रसाद नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची और FIR दर्ज हुई।

पुलिस की वर्दी ने बनाया खेल आसान सीनियर अफसरों का कहना है कि एक शख्स का पुलिस यूनिफॉर्म में होना सोचा-समझा प्लान था। करोल बाग जैसे इलाके में आये दिन रेड पड़ती रहती हैं, इसलिए किसी को शक ही नहीं हुआ। ठगों ने इलाके का पहले रेकी भी किया लगता है।