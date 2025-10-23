दिल्ली के पूसा चौक को मिलेगा नया रूप, 2 करोड़ रुपये से बनेगा हरा-भरा पार्क

संक्षेप: दिल्ली सरकार करोल बाग में पूसा रोड-पटेल रोड जंक्शन पर स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश चौक के कायाकल्प पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसके तहत चार ट्रैफिक आइलैंड्स को वॉकिंग ट्रैक और आकर्षक पौधों के साथ हरा-भरा पार्क बनाया जाएगा और यह प्रोजेक्ट अगले चार महीने में पूरा हो जाएगा।

दिल्ली सरकार ने करोल बाग के पूसा रोड-पटेल रोड जंक्शन को नया रंग-रूप देने का फैसला किया है। यह जंक्शन, जो नई दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है, अब सिर्फ ट्रैफिक का ठिकाना नहीं, बल्कि हरा-भरा और आकर्षक सार्वजनिक स्थल बनने जा रहा है।

पूसा चौक का होगा कायाकल्प पूसा रोड, शंकर रोड, पटेल रोड और डॉ. केएस कृष्णन मार्ग जैसे मुख्य मार्गों को जोड़ने वाला यह जंक्शन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। चार ट्रैफिक आइलैंड्स और मिनी-पार्क्स, जिन्हें सामूहिक रूप से चौधरी ब्रह्म प्रकाश चौक के नाम से जाना जाता है, को नया रूप दिया जाएगा। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर बने इस चौक की हालत अभी जर्जर है। लेकिन अब सरकार इसे चमकाने की तैयारी में है।

2 करोड़ की लागत पीडब्ल्यूडी इस प्रोजेक्ट पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। इसमें पूसा राउंडअबाउट, पूसा हरित क्रांति पार्क, मंदिर पार्क और चेतन दास पार्क शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया, "हम इस जगह को पूरी तरह से नया रूप देंगे। पुराने फिक्सचर्स हटाकर नई मिट्टी की परत बिछाई जाएगी। राउंडअबाउट को एक खूबसूरत पार्क में बदला जाएगा, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, घास, और सजावटी पौधे होंगे।"

हरियाली का नया ठिकाना इस प्रोजेक्ट में हरियाली को खास तवज्जो दी जा रही है। 4450 सिंगापुर डेजी, लिली, प्लूमेरिया अल्बा, फिकस रेटुसा और सफेद चंपा जैसे पौधे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन हरे-भरे इलाकों की देखभाल के लिए प्राइवेट गार्डनर्स की टीम भी तैनात की जाएगी। अधिकारी ने कहा, "हम चाहते हैं कि यह जगह हमेशा तरोताजा और सुंदर बनी रहे।"

बिजली और सजावट का तड़का इस प्रोजेक्ट में सिविल वर्क्स पर 1 करोड़, बागवानी पर 15 लाख और बिजली के कामों पर 74 लाख रुपये खर्च होंगे। चौक पर सजावटी लाइट्स, फ्लडलाइट्स और फव्वारे लगाए जाएंगे, जो इसे रात में भी चमकदार बनाएंगे। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले चार महीनों में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।