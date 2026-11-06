दिल्ली में करोल बाग की गफ्फार मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां काबू पाने में जुटीं
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट की एक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल विभाग की 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं।
दिल्ली के करोल बाग की गफ्फार मार्केट की दुकान में आग लगी।
राजधानी दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट की एक दुकान में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। दमकल की 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है।
जानकारी के अनुसार, करोल बाग की गफ्फार मार्केट स्थित 13 ब्लॉक की 'चेन वाली गली' में पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग गुरुवार रात को लग गई। दमकल विभाग को रात करीब 01:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद आग पर काबू बुझाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा, पानी के अतिरिक्त टैंकर और लाइटिंग का सामान भी घटनास्थल पर भेजा गया है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि, अभी इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें