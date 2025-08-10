पत्नी का गला घोंटा, फिर सो रही बेटियों को भी मार डाला; दिल्ली के करावल नगर में क्यों हैवान बना पति

दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक व्यक्ति ने पत्नी और दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बताया जा रहा है।

दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक व्यक्ति ने पत्नी और दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय प्रदीप करावल नगर की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रहता है। उसके परिवार में पत्नी जयश्री और 8 वर्षीय अंशिका और 5 वर्षीय बेटी इशिका थी। उसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर उसकी मां रामप्यारी देवी, दो भाई और उनके परिवार भी रहते हैं। पुलिस के अनुसार, प्रदीप को पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिससे अक्सर झगड़ा होता था। एक बार विवाद बढ़ाने पर जयश्री घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर वह वापस आ गई। शुक्रवार रात प्रदीप घर लौटा तो पत्नी से उसका विवाद हो गया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी जयश्री का गला घोंट दिया। भागने से पहले उसने बिस्तर पर सो रही बेटियों को भी मार डाला और दरवाजा बंद कर फरार हो गया।

मां ने दी पुलिस को सूचना : रक्षाबंधन के कारण घर के अन्य सदस्य रिश्तेदारों के यहां गए थे। सुबह करीब 7 बजे रामप्यारी देवी ने बहू को न देखकर कमरे में झांका तो जयश्री जमीन पर और पोतियां बिस्तर पर अचेत पड़ी थीं। उन्होंने शोर मचाया और पीसीआर के जरिये पुलिस को सूचना दी।

रक्षा बंधन पर मिली बहन की लाश बुलंदशहर के डिबाई निवासी जयश्री शनिवार को राखी बांधने मायके आने वाली थी, लेकिन नहीं पहुंची। मृतका के भाई चंद्रभान ने बताया कि गुरुवार को बहन से बात हुई थी। उसके मायके जाने से पहले ही दिल्ली से उसकी मौत की खबर मिली। 2007 में प्रदीप से हुई शादी के बाद से वह अक्सर उसकी पिटाई करता था और घर से निकाल देता था। तीन भाइयों की इकलौती बहन जयश्री की मौत पर मायके वालों ने प्रदीप व उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर आरोपी की मां रामप्यारी देवी ने बताया कि पति के निधन के बाद तीनों बेटों ने आजादपुर सब्जी मंडी में फलों के आढ़त का कारोबार संभाला। उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रदीप और जयश्री के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं। उन्हें यह सामान्य पति-पत्नी के झगड़ों जैसा लगता था।