क्या फूटी किस्मत है! सड़क हादसे ने तीन चोरों को पहुंचा दिया जेल, उल्टा पड़ा दांव

संक्षेप: दिल्ली के कपाशेड़ा में सड़क हादसे की कॉल पर पहुंची पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके से तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उसी दिन सुबह चोरी की घटना को अंजाम दिया था और जिनकी गिरफ्तारी से पुराने चोरी के मामले भी सुलझे हैं।

दिल्ली के कपाशेड़ा इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक सड़क हादसे की कॉल ने तीन शातिर चोरों को सीधे जेल पहुंचा दिया। मजेदार बात यह है कि चोरी की शिकायत भी इसी थाने में दर्ज थी। पुलिस को संदेह हुआ तो तीनों चोरों को थाने ले आई।

क्या हुआ था? बुधवार शाम PCR पर सूचना मिली कि कपाशेड़ा में स्कूटर और कार आपस में टकराए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो स्कूटर सवार दो युवक बेहद घबराए हुए थे। वे जल्दी से मामला निपटाना चाहते थे।दोनों की पहचान रोहित रविदास (25) और करमजीत (28) के रूप में हुई। दोनों सोनिया गांधी कैंप के रहने वाले हैं। एक के पास मिला मोबाइल वह अनलॉक नहीं कर पाया। पुलिस ने सख्ती की तो दोनों टूट गए।

सुबह की चोरी कबूली उन्होंने कबूला कि उसी दिन सुबह गोपालजी कॉलोनी में लाल चंद के घर चोरी की थी। बैग और तीन मोबाइल ले गए थे। चोरी का बैग मौके से बरामद हो गया। चोरों के बताए पते पर पुलिस ने पंकज (33) को दबोचा। उसके पास एक चोरी का फोन मिला, जिसे रोहित-करमजीत ने बेचा था।