कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली के इन रास्तों पर लग सकता है जाम, घर से निकले से पहले पढ़ ले एडवाइजरी
कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान कई कांवड़िए दिल्ली से होकर भी गुजरेंगे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों से बचने की सलाह दी है।
हर साल सावन के पवित्र महीने में, भक्त पैदल कांवड़ यात्रा करते हैं। वे गौमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आते हैं और सावन की शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में इसे अर्पित करते हैं। इस साल ये कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को होने वाली है। इस दौरान दिल्ली में ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सहूलियत के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली के वेस्टर्न रेंज में कई रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है।
कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ियों के दिल्ली से होकर गुजरने की उम्मीद है। इस दौरान वह दिल्ली बॉर्डर से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कांवड़ियों की आवाजाही और सड़कों के किनारे कांवड़ कैंप लगने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम और रुकावट की आशंका है।
इन रास्तों पर लग सकता है जाम
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में कहा है कि नजफगढ़ फिरनी रोड, रोहतक रोड, पंखे वाला रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड और आउटर रिंग रोड में जाम लग सकता है। इसी के साथ कांवड़ियों का रूट भी बताया गया है।
पैदल कावड़ियों का रूट
एडवाइजरी में कहा गया है कि पैदल कांवडिए रोहतक रोड पर ज़खीरा से मदीरापुर, पीरागढ़ी चौक, नांगलोक चोक से मुंडका से टिहरी बॉर्डर की ओर जा सकते हैं। वहीं नजफगढ़ रोड पर जखीरा से होते हुए उत्तम नगर, नजफगढ़ फिरनी रोड से झरोदा बॉर्डर की ओर जाएंगे। आउटर रिंग रोड पर कांवड़िए मधुबन चौक से पीरागढ़ी की ओर बढ़ेंगे।
ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी है। एडवाइझरी में कहा गया है कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, प्रभावित रास्तों से बचें, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। इसी के साथ ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कृपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अलावा सड़क किनारे कार पार्क करने से भी इनकार किया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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