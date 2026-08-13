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दो बार नाकाम, तीसरी बार SUV से कुचलकर ली जान; 22 साल पुरानी रंजिश में किया मर्डर

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कंझावला में दीपक डबास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 22 साल पुरानी रंजिश में पहले फायरिंग और फिर कार से कुचलकर हत्या की कोशिश की गई। दोनों प्रयास नाकाम होने के बाद तीसरी कोशिश में SUV से कुचलकर दीपक की जान ले ली गई।

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हत्या की प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के कंझावला इलाके में 45 वर्षीय दीपक डबास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दीपक को मारने की साजिश एक दिन में नहीं रची गई थी। आरोपी ने पहले गोली चलवाकर और फिर सड़क हादसे का रूप देकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों प्रयास नाकाम रहे। तीसरी कोशिश में 16 जुलाई को SUV से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई।

22 साल पुरानी रंजिश थी

पुलिस के अनुसार, इस पूरी साजिश के पीछे करीब 22 साल पुरानी रंजिश थी। मुख्य आरोपी पवन उर्फ जगपाल डबास (45) की दीपक से पुरानी दुश्मनी थी। पुलिस का दावा है कि यह रंजिश दीपक द्वारा पवन की बहन को कथित तौर पर परेशान किए जाने से जुड़ी थी।

खेत में SUV के पास पड़ी मिली लाश

मामला 16 जुलाई को सामने आया, जब कंझावला थाना पुलिस को चांदपुर माजरा के पास खेत में एक SUV के नजदीक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को दीपक का शव मिला, जबकि उसका क्षतिग्रस्त स्कूटर करीब 100 मीटर दूर पड़ा था। जांच में मृतक की पहचान माजरा डबास गांव निवासी दीपक के रूप में हुई।

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पहले भी हुई थी हत्या की नाकाम कोशिश

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 2 जुलाई को भी दीपक के साथ सड़क हादसा हुआ था। वह स्कूटर से जा रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। पुलिस के मुताबिक, यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि दीपक की हत्या की पहली नाकाम कोशिश थी।

पुलिस ने 17 जुलाई को सागर उर्फ काला (30) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने दीपक को जानबूझकर कार से टक्कर मारी थी। इस वारदात में इस्तेमाल Hyundai i10 को अतुल उर्फ मोंटी (30) के पास से बरामद किया गया।

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ऐसे रची गई थी हत्या की साजिश, अब हुई गिरफ्तारी

जांच आगे बढ़ी तो पवन उर्फ जगपाल डबास को कथित मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित किया गया। पुलिस के मुताबिक, इससे पहले दीपक के भाई के घर के बाहर फायरिंग कर उसकी हत्या की कोशिश भी की गई थी।

इसके बाद साजिश में शामिल अन्य आरोपियों तक पुलिस पहुंची। साहिल (23) को पवन को छिपाने और गिरफ्तारी से बचाने के आरोप में 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वहीं, प्रिंस उर्फ टिल्ली (24) को 26 जुलाई को उस Scorpio की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसका इस्तेमाल 16 जुलाई को दीपक को कुचलने में किया गया।

मुख्य आरोपी पवन को पुलिस ने लगातार तलाश के बाद 12 अगस्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात से जुड़े दो वाहन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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